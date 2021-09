Asia Express, 21 septembrie 2021. Lidia Buble, gestul la care n-a crezut că va recurge vreodată în Turcia. Ce a ajuns să facă

La cel de-al doilea Joc de Amuletă, concurenții au avut parte de experiențe noi și situații neprevăzute. După ce au reușit să vâslească până la barca de unde și-au luat peștii, cele trei echipe au primit sarcina de a-i vinde, însă nu doar atât. Aceștia au fost nevoiți să negocieze cu localnicii pentru a primi o suma cât mai mare de bani pe ei.

Tensiunile dintre concurenți nu au ezitat să apară, iar primele care au reușit să vândă toată lada de pește au fost Adriana Trandafir și Maria Speranța. Cele două echipe au fost motivate să dea cât mai mult pește după ce au văzut că actrița și fiica ei au vândut tot ce aveau.

Pentru a reuși să scape de tot peștele din ladă, Lidia Buble s-a decis să apeleze la un gest la care n-a crezut că va recurge vreodată în Turcia.

Ce a făcut Lidia Buble pentru o probă de amuletă în sezonul 4 Asia Express

Pandemia de Coronavirus este problema pentru care localnicii sunt reticienți și îngrijorați, lucru care le-a îngreunat cursa celor nouă echipe din sezonul 4 Asia Express. În lupta pentru amuletă, cele trei echipe au văzut și partea mai puțin bună a oamenilor care nu a vrut să cumpere de la ele pește.

După ce concurenții au observat că situația nu este atât de simplă pe cât se așteptau, Lidia Buble a decis să apeleze la un gest neașteptat. Artista s-a pus în genunchi în fața unui bărbat și l-a implorat să cumpere de la ea pește.

"Mi-am călcat pe orgoliu în ultimul hal. Să mă pun eu în genunchi în fața bărbaților, ferească Sfântul! Era ceva exclus, eu nu am crezut că o să fac vreodată așa ceva.", a spus Lidia Buble după gestul pe care l-a făcut.

Artista a reușit să vândă un pește pe 10 lire. Mai mult decât atât, concurenta l-a lăsat pe bărbat să îi bage banii în tricou.

"Turcii sunt foarte zgârciți, foarte zgârciți. Sunt neagră de supărare pe bărbații turci.", a mai adăugat Lidia Buble.

Lidia și Estera Buble au izbucnit în lacrimi în prima ediție din sezonul 4 Asia Express

Prima zi de pe Drumul Împăraților a fost una extrem de obositoate pentru cele nouă echipe care au trecut prin situații imprevizibile. Concurenții a trebuit să treacă de primul autostop fără bani, prima misiune, prima cazare, iar Lidia și Estera au cedat.

Surorile Buble au căutat cazare o perioadă lungă în prima ediție, însă norocul le-a surâs. Încă de când au intrat în apartamentul în care trebuia să doarmă, Lidia Buble și Estera nu și-au mai putut controla emoțiile. Sora artistei a izbucnit în lacrimi după ce l-a văzut pe fiul cel mic al femeii. Micuțul i-a adus aminte de cei doi băieței care o așteaptă acasă.

"Nu se pupă nimic cu nimic, ce ne-am gândit noi acasă cu ce am găsit aici când am venit. Ne-am gândit că găsim transport imediat, a fost problema cu COVID-19, abia că ne-au luat. Cazare am căutat aproape 4 ore și abia am ajuns la familia asta, unde sunt mulți membrii, 5 copii și părinții.", a spus Estera.