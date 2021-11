Asia Express, 7 noiembrie 2021. Adriana Trandafir a dat de o româncă la prima cazare în Iordania. Mihai Petre a avut o surpriză

Cinci echipe au trecut prin cele mai neașteptate momente în prima cursă din Iordania. Concurenții au cunoscut o parte din tradițiile oamenilor de aici, au făcut autostopul și au mers pe cămile.

La finalul zilei, cuplurile de vedete au fost anunțate că a venit momentul să își caute un loc în care să rămână peste noapte. Printre cei care au avut noroc la cazare în ediția 30 a sezonului 4 din Asia Express - Drumul Împăraților se numără Adriana Trandafir și Maria Speranța.

Concurentele au dat de o româncă la prima cazare din Iordania. Cele două au rămas cu gura căscată când femeia le-a răspuns în română.

„Vorbesc românește”, a zis Rodica, gazda concurentelor.

„Eu am rămas fără nervul vorbirii. Am avut senzația că aud voci. (...) Am avut senzația că am murit și că din cer a fost trimis un înger. Am intrat într-o casă superbă, plină de căței și pisici”, a dezvăluit Adriana Trandafir.

Românca le-a povestit celor două că este de 40 de ani în Iordania și că are o familie aici: „Am trăit în Timișoara, dar am crescut în Petroșani, iar părinții sunt din Mureș. Sunt considerată ardeleancă”

Mihai Petre și Elwira au fost găzduiți de un localnic cu două soții

După multe căutări, norocul le-a surâs și soților Petre. Cei doi au dat de o gazdă extrem de primitoare, însă surpriza a fost și mai mare când au aflat că unul dintre bărbații din casă are două soții.

„Mai apărea o femeie, un bărbat, altă femeie. Nu prea înțelegeam care sunt relațiile.”, a afirmat Mihai Petre.

„Aveți două soții?”, l-a întrebat concurentul pe unul dintre bărbați.

„Am aflat că unul dintre ei are două neveste. (...) Da, nu știu ale cui neveste erau”, a mai adăugat Mihai Petre, vizibil amuzat.

De asemenea, concurentul nu s-a putut abține și a făcut câteva glume:„Vezi, două soții. Pentru noi și una singură e prea mult!”

Cei doi au aflat că cel mai bătrân bărbat din casa avea patru soții, lucru care i-a surprins încă din prima clipă.

