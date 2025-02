Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri înainte de plecarea în marea aventură Asia Express. Ce promisiune și-au făcut și care sunt fricile pe care le au în prezent!

Gabi Tamaș și Dan Alexa fac parte din echipele care au plecat în Asia Express 2025 pe Drumul Eroilor! Cei doi fotbaliști s-au pregătit intens pentru marea aventură și au luat deja în calcul câștigarea competiției.

Citește și: Cine e noua soție a lui Dan Alexa de la Asia Express. Cum e viața lor de familie

Iată ce declarații emoționante au făcut cei doi înainte de a decola spre noi provocări și probe inedite!

Ce pact au făcut Gabi Tamaş şi Dan Alexa înainte de Asia Express. Care sunt cele mai mari temeri în prezent

Articolul continuă după reclamă

Fotbaliștii Gabriel Tamaș și Dan Alexa au planuri mărețe pentru competiția Asia Express!

Înainte ca cei doi să decoleze spre Asia, alături de ceilalți concurenți ai sezonului, aceștia au acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars, acolo unde au dezvăluit care sunt temerile lor, care sunt obiectivele lor, dar și ce promisiune și-au făcut încă de pe acum.

Întrebați despre ceea ce și-au propus, cei doi au susținut că vor să reușească, să dea dovadă de performanță și să câștige competiția

„Să nu ne facem de râs. Să reușim, să fim performanți. Să câștigăm, ne-am propus să câștigăm” spuneau concurenții completându-se și dezvăluind astfel pactul pe care l-au făcut.

Citește și: Anamaria Prodan, mesaj cu însemnătate pentru Dan Alexa și Gabriel Tamaș înainte de plecarea la Asia Express. Ce le-a zis impresara

Gabriel Tamaș și Dan Alexa au vorbit și despre posibilele temeri, dezvăluind următoarele:

„Nu știu, că nu am mai trecut prin așa ceva. Nu știu Dan dacă a trecut prin așa ceva. Când eram mic mergeam prin turnee și rămâneam la familii, făceam schimb de experiență, dar să mă duc să mă rog de cineva să dorm... nu am trecut prin experiența asta. Nu știu dacă ne primește și nici la autostop nu am stat. Așa că sunt 2 experiențe noi pentru mine” spunea Gabi Tamaș.

„E greu acum să spunem de ce ne e teamă sau ce ne va plăcea (...) E mult neprevăzut, nu știm ce va fi și nu știm cum vom reacționa la situațiile în care suntem puși. Chiar dacă avem experiență, tot timpul ne-am luptat cu alți adversari, acum e diferit pentru că sunt situații de viață în care trebuie să iei decizii, nu în fotbal. Și tot timpu când e un neprevăzut te gândești să ai și ceva emoții.” a dezvăluit și Dan Alexa.

Iată întreg interviul!

Dan Alexa și Gabriel Tamaș participă împreună la Asia Express 2025

Unul dintre cele mai lungi trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 8 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud și îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cele 9 perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de comfort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare . Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineinteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Citește și: Ce studii are Ioana, soția lui Gabi Tamaș de la Asia Express. Puțini știu acest detaliu despre ea