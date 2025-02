Dan Alexa și Andrada formează un cuplu din 2019. Cei doi au împreună un băiețel, pe care l-au numit Dan Arkan.

Dan Alexa de la Asia Express are o familie superbă. Acesta și-a refăcut viața alături de o brunetă superbă.

Cine e noua soție a lui Dan Alexa de la Asia Express. Cum e viața lor de familie

Originară din Timișoara, orașul natal al lui Dan Alexa, Andrada este femeia alături de care antrenorul și-a refăcut viața după divorțul de Izabela.

Cei doi formează un cuplu din 2019, de pe vremea când el era antrenorul celor de la Astra Giurgiu. Dan și Andrada au și un băiat, Dan Arkan.

Înainte să înceapă o relație cu Andrada, Dan Alexa a mai fost căsătorit cu Izabela, care i-a dăruit două fete. Căsnicia lor a ajuns la final în 2016, iar relațiile dintre ei sunt foarte bune.

Concurentul de la Asia Express a vorbit întotdeauna frumos despre fosta parteneră, cu care a avut o relație de peste un deceniu.

„Am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, spunea Alexa.

Gabriel Tamaș face echipă cu Dan Alexa la Asia Express ”Drumul Eroilor”

Gabriel Tamaș: “De ce am ales Asia Express? Bună întrebare . Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia!

Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineinteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: “Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el.

Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de comfort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”