Ce vezi diseară, 10 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții trec prin probe dificile înainte de Marea Finală

Diseară, de la 20.30, Asia Express își desemnează finaliștii! Începe coșmarul cutiilor, într-o cursă cu nervii întinși la maximum. Cea de-a 38-a ediție, lider detaşat de audiență

Diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Asia Express – Drumul Mătăsii își desemnează finaliștii. După două luni de aventură, cele trei echipe rămase în competiție se află în fața ultimei și uneia dintre cele mai dificile confruntări ale sezonului. Miza este uriașă: un loc în Marea Finală.

Ce vezi diseară, 10 noiembrie, la Asia Express 2026

Așa cum telespectatorii Asia Express știu deja, cursa care stabilește finaliștii este una a nervilor tari, în care presiunea crește de la o misiune la alta. Irina Fodor va pune pe pupitru trei cutii. Două dintre ele conțin eșarfe verzi, iar una ascunde o eșarfă roșie. Pe parcursul zilei, concurenții vor avea de îndeplinit trei misiuni, iar echipa care ajunge pe ultimul loc la fiecare dintre acestea va fi nevoită să aleagă o cutie. Abia la finalul zilei vor afla ce se ascunde în interiorul lor și cine merge mai departe în Marea Finală.

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Presiunea va fi uriașă, iar misiunile deloc ușoare. Prima provocare îi va duce pe concurenți într-un oraș tradițional chinezesc, unde vor trebui să îi învețe pe localnici să prepare unul dintre cele mai cunoscute preparate românești: bulzul. Doar că lucrurile nu vor fi deloc simple. Concurenții nu vor avea voie să atingă ingredientele sau ustensilele, ci vor trebui să ghideze un localnic care nu a gătit niciodată acest preparat. Mai mult, după ce vor reuși să pregătească bulzurile, vor trebui să le și vândă localnicilor.

O altă misiune le va testa cunoștințele acumulate în cele două luni petrecute în China. Aflați într-o roată panoramică, concurenții vor trebui să răspundă la întrebări despre istoria, geografia, gastronomia și cultura țării. Fiecare răspuns greșit îi poate costa timp prețios, pentru că echipele care nu vor reuși să treacă testul vor fi nevoite să rămână în roată pentru o nouă rundă de întrebări.

Ultima provocare îi va transforma pe concurenți în agenți secreți și îi va trimite într-o călătorie în timp, în Shanghaiul anului 1937. Într-un studio de film care reproduce orașul din acea perioadă, echipele vor trebui să descifreze indicii, să identifice contacte secrete și să găsească fragmentele unei scrisori care le va dezvălui destinația finală. O misiune complexă, în care atenția la detalii și capacitatea de a lua decizii rapide vor fi esențiale.

Dar, dincolo de dificultatea probelor, adevărata provocare va fi presiunea cutiilor. Fiecare echipă va ști că o singură greșeală o poate trimite pe ultimul loc și o poate obliga să aleagă una dintre cutiile care îi pot decide soarta în competiție. Iar faptul că nimeni nu va ști până la final unde se află eșarfa roșie va transforma întreaga zi într-un joc al emoțiilor și al nervilor tari.

Cine va reuși să își păstreze concentrarea până la capăt? Ce echipe vor obține eșarfele verzi și care va fi perechea care își va încheia aventura la doar un pas de Marea Finală? Răspunsurile vin diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, în episodul Asia Express – Drumul Mătăsii care va desemna finaliștii sezonului.

Cea de-a 38-a ediție, lider detaşat de audiență

Aseară, cele trei echipe rămase în competiția Asia Express – Drumul Mătăsii, Valerie şi Alex, Mirela și Oana și Gabi şi Alexuc, au trecut printr-o serie de provocări dificile în cursa pentru un loc în Marea Finală. În Jiaxing, concurenții au organizat o paradă dedicată prieteniei dintre România și China, misiune care le-a pus la încercare răbdarea și capacitatea de coordonare. Aventura a continuat cu provocări inedite, de la descifrarea mesajelor din biscuiții cu răvaș până la îndeplinirea unor misiuni inspirate din tradițiile locale, iar într-un orășel străbătut de canale, echipele au învățat să fie adevărate „cântărețe de pe râu”. Cu presiunea tot mai mare a apropierii Marii Finale, fiecare probă și fiecare minut au contat în lupta pentru calificare, ȋntr-o nouă ediţie care s-a impus ca lider incontestabil de audienţă.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:30 – 00:01, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 38-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 7.3 puncte de rating şi 29.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea Las Fierbinți şi a filmului Marele Zid înregistra 5.2 puncte de rating şi 21.3% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 7.3 puncte de rating şi 23.9% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 15.4% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 22.2% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.3 puncte de rating şi 18% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 20:53, peste 1.4 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.6 puncte de rating și 22.8% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.6 puncte de rating și 26.4% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.