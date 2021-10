Connect-R și Shift, surpriză pentru fani, la scurt timp de la eliminarea din Asia Express. Ce piesă au lansat foștii concurenți

Connect-R și Shift au lansat piesa „Plec departe”, la scurt timp după eliminarea lor din Asia Express. „Mamă, plec departe, plec departe în lume, cu rucsacul în spate și cu gânduri bune”, spun cei doi în cadrul piesei.

Connect-R și Shift au lansat piesa „Plec departe”

În videoclip apar cei doi prieteni, purtându-și rucsacii pe care i-au purtat în cadrul competiției Asia Express. Totodată, în cadrul videoclipului apar imagini cu momente de la autostop, din Turcia, sau din timpul probelor anunțate de Irina Fodor.

Fanii au întâmpinat bine noua piesă a celor doi colegi și prieteni de la Asia Express:

„Aduceți multe zâmbete oamenilor”, „Superb!!! Așteptam melodia asta de cand am auzit-o în Asia”, „Ce melodie frumoasă,foarte profundă. Ați fost foarte nostimi și plăcuți în AsiaExpress”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Connect-R și Shift, a doua echipă care a părăsit Asia Express

Connect-R și Shift au părăsit Asia Express în ediția 17 a show-ului:

„Ne-a părut rău că nu mai stăm. Dar este corect. Pe de altă parte, când am văzut piatra roșie ne-am adus aminte de motivul pentru care am venit aici și anume să-mi câștig o inimă nouă. În ultimii 20 de ani nu știu dacă am fost mai aproape de Dumnezeu cum am fost în astea 3 săptămâni”, a spus Connect-R după emilinare.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express – Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranumit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Echipele luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. . "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil ", integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.