Cu ce se ocupă Vlad Condurache, fostul concurent de la Asia Express. Nu mulți știau acest detaliu despre profesia lui

Vlad Condurache, fostul concurent de la Asia Express, a dezvăluit din ce câștigă bani. Iubtiul lui Andrei Ursu a avut o meserie adorabilă, la care nu mulți s-ar fi așteptat. Cu ce se ocupă acum tânăru.

Andrei Ursu și Vlad Condurache s-au numărat printre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express, sezonul 7. Echipa, însă, a părăsit competiția la finalul celei de-a treia etape după o cursă pentru ultima șansă istovitoare. Cu toate acestea, deși au fost eliminați de pe Drumul Zeilor, Andrei și Vlad au mărturisit că nu se întorc în România, ci „au continuat cursa” așteptându-i pe toți în Bali, ultima destinație din acest sezon.

Cu ce se ocupă Vlad Condurace, fostul concurent de la Asia Express, sezonul 7. Din ce câștigă bani iubitul lui Andrei Ursu

După ce fanii i-au cunoscut în Asia Express, sezonul 7, aceștia au avut o mulțime de curiozități. În ultimele zile, atât artistul cât și iubitul lui au organizat sesiuni de Întrebări și Răspunsuri pe conturile lor de pe rețelele sociale.

Internauții au vrut să afle mai multe despre viața lor din spatele camerelor de filmar. Astfel, cineva l-a întrebat pe Vlad cu ce se ocupă.

Vlad Condurache de la Asia Express, sezonul 7 a dezvăluit că a absolvit facultatea de arte și pentru o perioadă, a fost educator.

„Ca ce profesezi? M-am uitat la câteva episoade de Asia Express numai pentru echipa voastră”, a fost una dintre curiozitățile urmărilor săi.

„Am fost educator timp de doi ani, iar acum predau doar arteeee”, a răspuns partenerul lui Andrei Ursu de la Asia Express, sezonul 7.

Tânărul postează adesea în mediul online lucrările sale, iar urmăritorii nu au ratat nicio ocazie de a-l lăuda. Întrebat dacă a absolvit Facultatea de Arte, Vlad a oferit câteva detalii despre o situație mai grea prin care trece chiar în aceste momente.

„Am terminat anul 2 de master la grafica unarte și nu am putut să-mi dau proiectul de disertație din cauza unui opțional de fotografie la care nu am mers și nu m-a lăsat să dau examenul. Așadar, dacă vreau să-l dau în sesiunea de toamnă, va trebui să plătesc o taxa de școlarizare destul de mare de care eu nu am fost anunțat!! Așa că luni mă duc la facultate - ori platesc, ori mă exmatriculează, iar anii mei de master au fost deprisos! În cantități industriale hahahh”, a explicat acesta.

Andrei Ursu și Vlad Condurache au părăsit Drumul Zeilor la finalul etapei a treia

Lupta pentru a rămâne în competiție nu a fost deloc ușoară într-un Bangkok încins de temperaturile ridicate, dar și de furnicarul de oameni și traficul infernal. În ciuda eforturilor și a implicării în fiecare misiune, Andrei și Vlad au fost ultimii sosiți la Irina aseară – iar Zeul a fost roșu, culoarea eliminării.

„A fost o zi grea. Cât de obositor e să alergi printr-un oraș atât de aglomerat. Nu mai vorbim de probe și căldură. Prima echipă care se salvează și nu e neaparat ordinea venirii la mine este echipa formată din Oana și Mișu”, sa spus Irina Fodor.

„Ai bucuria că ai ieșit din asta și ai scăpat. Am scos-o la capăt. M-am uitat la Adi, era transifigurat”, au spus Oana și Mihai.

„Știam că am ajuns ultimii, am dat to ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a spus Andrei Ursu.

„Tot ce am văzut noi ne-a făcut să vă iubim, mereu ați ajuns cu zâmbetul pe buze la mine. Cu armonie, relaxare. Nu o să vă mai fierb, să vedem ce se află în această cutie! E roșu!”, a spus

„Mulțumim Asia Express”, a spus Andrei Ursu după ce a aflat ce culoare are zeul.