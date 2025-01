Ce vârstă are Serghei Mizil, partenerul Marei Bănică de la Asia Express. Ce diferență este între cei doi colegi

Serghei Mizil este o prezență așteptată de toată lumea la Asia Express, însă puțini sunt cei care știu câți ani are și cum s-a hotărât să participe. Iată cum a decis!

Serghei Mizil și Mara Bănică au luat prin surprindere pe toată lumea după ce au fost dezvăluite echipele care pleacă în Asia Express anul acesta.

Cei doi sunt unii dintre cei mai așteptați concurenți ai sezonului, iar faptul că alcătuiesc o echipă i-a bucurat enorm pe telespectatorii care așteaptă cu sufletul la gură următoarea aventură Asia Express.

Deși mulți îl știu pe Serghei Mizil, autentic și cu umor aparte, puțini sunt cei care știu și câți ani are acesta.

Iată ce a spus înainte de marea plecare în Asia Express și ce aluzie a făcut Mara Bănică cu privire la vârsta lui!

Serghei Mizil este un pictor, actor și om de afaceri român, care s-a făcut remarcat pentru personalitatea lui excentrică, dar și pentru autenticitatea de care dă dovadă cu ocazia fiecărei apariții.

Fiind fiul demnitarului comunist Paul Niculescu-Mizil, acesta a făcut parte dintr-un cerc select de tineri din familii cu influență, în perioada comunistă, fiind chiar apropiat și de fiul lui Nicolae Ceaușescu.

Serghei Mizil a devenit o prezență constantă în mass-media, fiind invitat în cadrul mai multor emisiuni TV de-a lungul timpulu, acolo unde împărtășește diferite momente din viața sa, dar și povești din perioada comunistă.

Stilul nonconformist l-a ținut mereu în lumina reflectoarelor și în atenția publicului, cei mai mulți dintre români apreciându-l enorm de tare pentru sinceritatea și pentru umorul de care dă dovadă.

Ceea ce nu mulți știu este faptul că Serghei Mizil împlinește anul acesta, pe data de 23 septembrie, vârsta de 71 de ani!

Sub sloganul „Eroii nu au vârstă” a plecat și în Asia Express alături de Mara Bănică (în vârstă de 50 de ani”, dorindu-și să demonstreze împreună că vârsta este doar un număr.

„Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică <Bai, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express!> Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg.

Una la mână, mă fascineaza zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să gasesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu. M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe.” a povestit acesta înainte să plece într-o aventură de-a dreptul spectaculoasă.

Și Mara Bănică a vrut să pună accent pe vârsta lor, lansând în online un mesaj prin care își arată entuziasmul față de decizia pe care au luat-o: „@sergheiniculescumizil , de profesie pictor (nu e gluma), in varsta de 71 de ani, s a oferit sa mi fie ghid in aceasta calatorie spirituala, eu avand doar 50. Cine n are batrani..ii vede la Asia Express!:)”.

Așadar, între cei doi colegi există o diferență de vârstă de aproximativ 20 de ani!

9 perechi de vedete pornesc pe Drumul Eroilor în Asia Express

Filmările pentru Sezonul 8 Asia Express sunt pe cale să înceapă cât de curând, iar concurenții din acest an sunt extrem de nerăbdători să parcurgă unul dintre cele mai lungi trasee de până acum.

Drumul Eroilor va străbate 3 țări: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar participanții vor respecta regulile deja bine știute: fără telefon, fără cazare, fără transport, ci cu doar un dolar în buzunar.

Echipele vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

„Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de al optulea! Dar unul fabulos, asa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasa şi eu! De data asta, EROUL vietii mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se ştia că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!” este și mesajul transmis de Mara Bănică cu privire la participarea ei la marele show!

