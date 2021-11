Cuza și Emi de la Noaptea Târziu, despre experiența Asia Express, în emisiune la Dan Capatos. Ce au spus aceștia

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu formează una dintre cele mai apreciate echipe de la Asia Express, care a avut norocul să și joace marea finală alături de Mihai Petre și Elwira.

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu, despre experiența Asia Express 2021. Ce au spus aceștia

Cuza și Emi au vorbit deschis despre participarea lor la Asia Express. Aceștia au vorbit despre cele mai grele momente din competiție, dar și cât de importantă a fost pentru prietenia lor această experiență.

„Noi ne-am dus să ne jucăm. Nu ne-am dus pentru bani, ci pentru încoronare. Din primele zile, ne-am dorit foarte mult să jucăm tot ce puteam juca, ca experiență”, spune Cuza.

„Avantajul e că, ajungând în finală era să ajungem primii. Am trăit toată Asia Express. Am plecat cu cel mai bun prieten al meu și m-am întors cu un frate. Cred că e altfel în cuplu. Noi am fost echipa BEEP. Noi nu ne așteptam la simpatia publicului. Noi am descoperit un secret de viață, trebuie să fii tu. Oamenii vor înțelege. Dacă încerci să fii perfect, nu merge”, mai spune Cuza.

„Nu cred că am descoperit chestii noi despre noi, ci uitate. Noi ne cunoaștem de mult timp. Încă de pe băncile din liceu. Noi fiind vloggeri ne-am învățat cu „Vă rugăm frumos” să ne lase să filmăm”, au spus Emi și Cuza la XNS, în emisiunea lui Dan Capatos.

Toți concurentții din acest sezon au oferit câteva răspunsuri la niște întrebări puse de Dan Capatos înainte de a pleca în competiție. „Voi ați zis așa. Răspunsul a fost sper că noi, dacă nu alții. Finala”, au fost răspunsurile lor la întrebările „Cine va câștiga Asia Express” și „Până în ce etapă credeți că veți ajunge”.

„Credeam că ne vom bate cu Shift și Connect-R să ne batem cu ei, dar au cedat autostopului”, a mai spus Emi.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.