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În ce ordine au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor, la Asia Express. Avantajele obținute de concurenții de pe primul loc

Mai este foarte puțin până la marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii, iar fiecare avantaj contează! Iată ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și ce înseamnă asta.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 22:30 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 22:30
În ce ordine au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor, la Asia Express | Antena 1
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După probe de ”apă și foc”, concurenții se grăbesc să ajungă primii în fața Irinei Fodor. În ultimele zile de competiție, aceștia știu tot mai bine cât de important este să nu-și piardă motivația și nici timpul.

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În ce ordine au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor

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Vederea steagului Asia Express le dă energie concurenților și se grăbesc să ajungă la Irina.

„Cu respirația tăiată, dar tot cu zâmbetul pe buze”, spune Irina.

„Suntem cei mai fericiți când te vedem”, îi spune Alexuc. „Am trăit foarte multe azi!”

„Am avut o zi foarte grea”, relatează Mirela.

„Am căzut, ne-am ridicat”, spune și Oana. „Ce-i drept, nu i-am spus Irinei că noi azi am făcut pe nebunele!”

„Autostopul mă omoară”, spune Valerie. „Mi se duce tot creierul din cap și devin proastă. Pe bune!”

„Cea mai mare satisfacție e când termini cursa, indiferent cum a fost”, spune Gabi. „Când ajungi la Irina, te liniștești!”

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„Noi simțim presiunea ultimelor zile”, spune Mirela.

„Vom vedea cine obține avantajul”, îi anunță Irina Fodor.

„Noi pe zi ce trece ne apropiem tot mai mult de ce ne-am propus toți aici”, explică Gabi.

„Un avantaj s-a obținut și azi”, le spune Irina. „După o cursă cu două misiuni grele (...) Gabi și Alexuc!”

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt primii ajungi la Irina Fodor și cei care câștigă avantajul. Pe locul doi, Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, iar pe trei Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

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„O să fie doar un avantaj la ordinea plecării în cursă”, le spune Irina Fodor. „Cursa care începe în seara asta și se termnă mâine seară și care o să fie foarte interesantă. Este cursa aceea cu cutiile, despre care voi știți multe deja, sunt convinsă. Până atunci: Asia Express - continuă!”

Concurenții au ajuns aproape de capătul Drumului Mătăsii, la mai puțin de 100 de kilometri.

„Sunteți în ultimul episod eliminatoriu al sezonului. Momentul adevărului, momentul în care vom afla cine ajunge în marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii și cine se va opri la un singur pas de ea”, le spune Irina.

„Ne dorim maxim să jucăm finala”, spune Gabi.

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Irina Fodor le prezintă cutiile cu perle. Două cutii conțin perle verzi, iar una roșii: „Feriți-vă de ea, dar nimeni nu va afla ce-a ales până la finalul episodului, până la Shanghai, până când vom vedea perla cea adevărată!”

„Dacă ajungi pe ultimul loc de trei ori, există șansa să iei chiar trei cutii”, le mai spune ea. „Important e să fugiți de ultimul loc. Prima cursă începe aici: în orașul norocului și al superstiției.”

gabi torje, alin alexuc, valerie lungu, alex gîlcă, mirela vaida, oana tomoiagă
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Gabi și Alexuc au mai primit un avantaj chiar de la prima probă. Concurenții au trebuit să își pescuiască talismanele, însă înainte au construit undița, iar singura echipă care s-a putut folosi de bandă adezivă a fost prima ajunsă la Irina.

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