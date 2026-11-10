Mirela Vaida a căzut în timpul unei probe la Asia Express. Cum a reacționat Oana Tomoiagă când a văzut-o: „Două oi!”

Mirela Vaida s-a grăbit în timpul misiunii și a căzut. Iată ce reacție a avut Oana Tomoiagă.

Mai este un hop până la Shanghai și la aflarea marilor finaliști, iar tensiuna este la cote maxime. Emoțiile, graba și dorința de a ajunge primele au venit la pachet cu o trântă pe cinste pentru Mirela Vaida.

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Cum a reacționat Oana Tomoiagă când a văzut-o pe Mirela Vaida întinsă pe jos

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Fetele au plecat încrezătoare de la careu: „Este ultimul hop înainte de finală și chiar ne dorim să-l trecem. Singura noastră greutate este această cutie cu perle pe care o cărăm în spate de dimineață, dar avem speranța că aceste perle sunt verzi și că noi putem fi foarte bune la următoarea probă și ultima misiune de astăzi!”

„Toți am ieșit în stradă, buluc”, mai spune Mirela.

Fetele au găsit destul de repede locația următoarei misiuni. Ajunse în fața hotelului s-au grăbit să intre, văzându-i pe Valerie și Alex acolo.

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Cu toată acea adrenalină, Mirela s-a împiedicat de trepte și a căzut. Oana s-a grăbit s-o ajute să se ridice, dar aceasta zicea continuu: „Hai, hai!”

Oana Tomoiagă a tras de rucsac în sus, în timp ce Mirela îi cerea ajutorul: „Ajută-mă un pic!”

„Te-ai lovit”, spune Oana.

„Hai, n-are nimic, hai”, răspunde Mirela.

„Noi ne-am dus că pe acolo s-au dus Valerie și Alex! Băi, efect de turmă! Oaie! Oi!” relatează Mirela.

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„Da, dar oaia, când a văzut turma, s-a mai și împiedicat!” spune Oana.

„Am căzut pe burtă”, povestește Mirela.

„Ascultă la mine, oaia când vede turma și se uită după turmă, nu mai vede pe unde calcă”, râde Oana.

„Știi oaia aia împiedicată în scaieți?” întreabă Mirela. „Eu eram! M-am dus buluc pe burtă... era și păcat. Adică să terminăm competiția și să nu iau eu o căzătură frumoasă! Măi, am luat una... m-am dus în genunchi și în palme, a venit buluc peste mine rucsacul de 20 de kile, m-a presat la pământ, m-am ridicat din adrenalină. Eu nu știu cum m-am ridicat. Zic: <<Oana, ridică-mă!>>”

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„Am căzut ca un copil pe burtă”, explică Mirela.

„A venit Oana din spate, a pus mâna pe rucsacul meu și m-a ridicat, m-a pescuit”, povestește și Oana.

„Nu mă puteam ridica din cauza greutății rucsacului”, mărturisește Mirela. „Cascadorii râsului! Mi-am făcut intrarea la ultima misiune, la ultima cursă, pe scări, buluc, în genunchi, pe burtă!”