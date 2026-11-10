Alex Gîlcă și Valerie Lungu au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express 2026. Concurentul a suferit un accident grav la schi, în Franța.

Prin ce cumpănă a trecut Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, înainte de Asia Express. A avut nevoie de două operații | Instagram

Alex Gîlcă și Valerie Lungu se luptă cu Gabi Torje și Alexuc, dar și cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă în marea finală a sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii. Doar două ediții îi mai despart pe cei trei finaliști de marele premiu. Puțini știu însă că Alex și Valerie au trecut prin momente dificile înainte de participarea la emisiune.

Prin ce cumpănă a trecut Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, înainte de Asia Express

Pe parcursul competiției, Valerie a fost foarte grijulie cu soțul ei și a încercat să-l protejeze de probele solicitante. De altfel, între cei doi au existat și tensiuni vizibile atunci când Alex a încercat să-și depășească limitele, uneori cu prețul sănătății sale.

Concurentul de la Asia Express a suferit un accident grav în anul 2024 și a trecut printr-o adevărată cumpănă. A fost o perioadă dificilă atât pentru el, cât și pentru Valerie. Totul s-a întâmplat în decembrie 2024, în timpul unei vacanțe la schi.

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Alex a suferit atunci un accident grav în stațiunea Courchevel din Franța. Soțul Valeriei a avut nevoie de îngrijiri medicale și de intervenții chirurgicale. Recuperarea a fost de lungă durată, iar o vreme concurentul a fost imobilizat la pat.

Valerie a povestit, într-un interviu acordat pentru Spynews, că a fost una dintre cele mai grele perioade din punct de vedere emoțional pentru amândoi. Alex, pasionat de sport și obișnuit cu un ritm de viață activ, a fost nevoit să ia lucrurile pas cu pas și să învețe să încetinească ritmul.

Cu toate acestea, Valerie a recunoscut că soțul ei a fost un sprijin important și a ajutat-o să depășească momentele dificile prin care au trecut împreună.

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Alex Gîlcă și Valerie Lungu au ajuns în marea finală Asia Express

Alex și Valerie sunt mândri de parcursul lor și au reușit să ajungă până în marea finală a sezonului 9 Asia Express. Cei doi discutau de mai mulți ani despre participarea la emisiune, însă au considerat că abia în 2026, după recuperarea completă a lui Alex, a venit momentul potrivit pentru această experiență.

Valerie a explicat cât de mult a contat ca partenerul ei să se recupereze după accident înainte de a porni în aventura de pe Drumul Mătăsii. Un alt motiv pentru care au amânat participarea a fost finalizarea casei lor.

Într-un interviu acordat pentru Spynews, Valerie a povestit că Asia Express a reprezentat pentru ea și Alex o oportunitate de a-și testa relația, dar și propriile limite.

Cei doi s-au susținut reciproc pe tot parcursul competiției și au demonstrat că pot face echipă chiar și în cele mai dificile situații. Acum, Alex Gîlcă și Valerie Lungu se luptă cu celelalte două echipe pentru trofeul și marele premiu de pe Drumul Mătăsii.