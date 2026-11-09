Cine este Alex Gîlcă, soțul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026? Cu ce se ocupă, cum a cunoscut-o pe influenceriță și ce se știe despre relația lor.

Cine este Alex Gîlcă, partenerul lui Valerie Lungu de la Asia Express 2026 | instagram.com

Alex Gîlcă este unul dintre concurenții de la Asia Express 2026 și face echipă cu soția sa, Valerie Lungu, pe „Drumul Mătăsii”. Originar din Republica Moldova, acesta și-a construit o carieră în mediul online, fiind cunoscut pentru proiectele din domeniile fashion, lifestyle și travel. Puțini știu însă că povestea lui de iubire cu cea care i-a devenit soție a trecut prin momente dificile.

Cine este Alex Gîlcă, partenerul lui Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce se știe despre el

Alex Gîlcă este unul dintre concurenții care au atras atenția în sezonul 2026 al emisiunii Asia Express. Acesta face echipă cu Valerie Lungu, cunoscuta influenceriță alături de care trăiește o poveste de dragoste de mai mulți ani.

Alexandru Gîlcă, cunoscut în mediul online drept Alex Gilka, este originar din Republica Moldova. Acesta și-a început activitatea în mediul online în 2017 și de-a lungul anilor a reușit să își construiască o comunitate importantă pe rețelele de socializare. Soțul lui Valerie Lungu este activ în special în domeniile fashion, lifestyle și travel. Acesta publică fotografii și videoclipuri din călătoriile sale, dar și materiale dedicate modei masculine și stilului de viață.

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De-a lungul timpului, a colaborat cu mai multe branduri cunoscute și a participat la campanii de promovare.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alex Gîlcă și Valerie Lungu

Alex Gîlcă și Valerie Lungu s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unei colaborări profesionale din domeniul online. Amândoi sunt originari din Republica Moldova, iar relația lor a început după ce au ajuns să se cunoască mai bine.

Potrivit informațiilor el a fost cel care a făcut primul pas. La început, cea care i-a devenit soție nu i-a acceptat imediat invitațiile, însă lucrurile s-au schimbat ulterior. Cei doi au devenit un cuplu și au bifat prima apariție publică împreună în 2023.

Relația lor nu a fost însă lipsită de momente dificile. În 2024, cei doi au decis să ia o pauză. Valerie Lungu a vorbit atunci despre sentimentele sale și despre cât de mult a ajutat-o distanța să înțeleagă cât de mult ține la partenerul ei.

Cei doi au reușit să treacă peste acel moment și și-au acordat o nouă șansă. Ulterior, relația lor a devenit tot mai serioasă. Au început să își construiască o casă și au vorbit despre planurile de viitor.

Accidentarea lui Alex Gîlcă le-a pus relația la încercare

Un alt moment dificil din viața celor doi a avut loc în decembrie 2024, când Alex Gîlcă a suferit un accident grav la schi, în stațiunea Courchevel din Franța. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale și de intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare nu a fost deloc ușoară.

Valerie Lungu i-a fost alături și s-a ocupat de el. Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, concurenta de la Asia Express a explicat că a fost o perioadă foarte grea din punct de vedere emoțional. Cu toate acestea, a recunoscut că Alex a ajutat-o să treacă peste momentele dificile prin susținerea morală pe care i-a oferit-o.

Alex Gîlcă și Valerie Lungu s-au căsătorit în secret

După mai bine de trei ani de relație, Alex Gîlcă și Valerie Lungu au decis să își oficializeze povestea de dragoste. Înainte de nuntă, tânărul și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru romantic, în Toscana, Italia.

Cei doi și-au dorit ca evenimentul să fie unul discret, departe de agitația din mediul online. Dorința lor s-a împlinit pe 23 septembrie 2026, când s-au căsătorit în mare secret. Cei doi au ales să se bucure de acest moment în intimitate, alături de oamenii apropiați.

De ce au acceptat Alex Gîlcă și Valerie Lungu provocarea Asia Express 2026

Alex și Valerie au avut discuții despre participarea la Asia Express timp de mai mulți ani. Totuși, au considerat că abia în 2026 a venit momentul potrivit pentru această experiență.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru spynews.ro, Valerie Lungu a explicat că recuperarea lui Alex după accident și finalizarea casei au fost două motive importante pentru care au decis să accepte provocarea.

„Noi am avut discuții pentru Asia Express ani la rând, însă anul acesta s-au aliniat stelele. Alex a trecut peste accidentul pe care l-a avut la picior, s-a recuperat. Am zis că anul acesta este un an perfect, ținând cont că am terminat casa, Alex s-a recuperat, cumva începem un nou capitol în viața noastră, în relația noastră”, a declarat Valerie Lungu pentru Spynews.ro .

Influencerița a mai spus că vede această competiție ca pe o oportunitate de a-și testa relația, dar și propriile limite. Cei doi și-au dorit să vadă cum se descurcă în situații pe care nu le întâlnesc în viața de zi cu zi.

Alex Gîlcă, alături de Valerie Lungu și în fața criticilor

Alex Gîlcă a demonstrat că își susține partenera și în momentele în care aceasta este criticată în mediul online. Luna trecută, după ce Valerie Lungu a primit mai multe comentarii negative în urma aparițiilor de la Asia Express, acesta a publicat un mesaj în apărarea soției sale.

„O femeie mai ambițioasă și mai puternică nu am cunoscut. V-o prezint pe soția mea. (...) Femeia aceasta mi-a schimbat viața, iar pentru asta o voi iubi și o voi respecta mereu”, a scris Alex Gîlcă, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Acesta a mai spus că oamenii pot avea opinii despre ceea ce văd la televizor, dar nu au dreptul să o jignească pe partenera sa.

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