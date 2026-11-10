Schimb de replici între Valerie Lungu și Alin Alexuc la Asia Express. Ce i-a spus sportivul după înțepătura influenceriței

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au luat cea de-a doua cutie roșie, însă asta nu înseamnă că nu mai au șanse pentru marea finală. Iată ce și-au spus concurenții la careu.

Schimb de replici între Valerie Lungu și Alin Alexuc la Asia Express | Antena 1

Cutiile misterioase pun multă presiune pe concurenții dornici să joace marea finală. Prima cutie a ajuns la Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, iar cea de-a doua la Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

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Schimb de replici între Valerie Lungu și Alin Alexuc la Asia Express

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Autostopul și deciziile rapide par să-și fi spus din nou cuvântul la finalul misiunii. Discuțiile de dinainte de ultima cursă din semifinală au fost prilej de înțepături între concurenți.

„S-a mai tras o cutiuță”, spune Valerie, după ce s-au reunit echipele cu Irina Fodor la careu.

„Așa este, Valerie, ai dreptate. Două curse s-au încheiat, dragilor, și avem două cutii date”, prezintă Irina situația.

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„Ați scăpat de cutiuță, dar mai aveți una”, le spune Valerie celorlalți concurenți.

„Ție îți plac mărgelele, d-asta ți-am lăsat-o ție”, răspunde Alexuc.

„Lasă că am la gât. Ia uite ce frumi sunt”, spune Valerie.

„Îți mai faci un lanț, să ai două lanțuri la gât.”

„Lucrurile s-au schimbat radical. Parcă nici nu aveam cutia aia cu noi”, spune Alex.

„Da?” întreabă Valerie.

„Așa am simțit”, explică Alex.

„Tu. Eu, nu”, intervine Valerie.

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„M-am resetat și am încercat să uit de acea cutie, pentru că o să stau cu gândul doar la ea și o s-o atrag și pe a doua”, spune tânărul.

Echipele au pornit în ultima cursă a semifinalei. Irina Fodor îi va aștepta pe concurenți în Shanghai!