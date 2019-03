Sezonul 2, episodul 15. CRBL și Oase, pe punctul de a fi eliminați. Conflicte între concurenți! Teleșpan a fost bruscat de Morodan

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. CRBL și Oase au fost pe punctul de a fi eliminați, după ce au terminat ultimii cursa pentru ultima șansă și după ce primul dintre cei doi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Au apărut noi tensiuni între concurenți, unii dintre ei acuzând „strategiile” altora.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. Ana Morodan a izbucnit în lacrimi, în ediția de marți a emisiunii „Asia Express”, spunând că este pentru prima dată când nu și-a putut stăpâni emoțiile în această competiție.

Cei doi au ajuns la un templu, unde un indian le-a prezentat statuile și altarele.

„Ne-a prezentat toate statuile și toate altarele. Este pentru prima oară când am fost emoţionată cu adevărat în această emisiune. M-a impresionat bunătatea lui, pentru că în India, până la el eu nu prea am simțit bunătatea oamenilor. Cred că e în top 3 în viața mea când eu am simțit asta – că, cumva, divinitatea e în noi”, a spus Ana Morodan.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. CRBL şi Oase au avut surpriza să fie cazaţi de o femeie care avea mai mulți câini și nu mai puțin de 13 pisici.

Femeia care i-a cazat pe CRBL și Oase le-a spus concurenților că a locuit în Dubai timp de 30 de ani.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. CRBL şi Oase, George şi Şerban şi Morodan şi Teleşpan sunt perechile care au intrat în cursa pentru ultima şansă.

„Suntem într-un joc în care s-a văzut foarte clar, în repetate rânduri, că ne este mult mai frică de autostop și căutat cazare decât ne este de celălalte echipe”, a spus Teleșpan.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. În prima misiune din cursa pentru ultima șansă, vedetele au ajuns în cea mai mare piață de vechituri din sudul Indiei, cu misiunea de a asambla o motocicletă descompletată. În echipa Morodan și Teleșpan au apărut imediat tensiuni.

Mai exact, misiunea lansată concurenților a fost ca aceștia să aleagă o motocicletă descompletată pe care să o asambleze cu trei componente, după ce le caută în zonele punctate pe o hartă.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. Teleşpan a fost bruscat de Ana Morodan, după tensiunile apărute între ei.

„Teleșpan este isteric nemotivat când este nervos și urlă ca un dement. Ce să-i mai dai una, că e ghiocel când te duci spre el!”, a spus Ana Morodan.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. Cea de-a doua misiune a concurenților în cursa pentru ultima șansă a reprezentat și un prilej de amuzament pentru Șerban Copoț și George Vintilă. Ana Morodan a avut clipe grele încercând să spargă nuci de cocos.

„Eu eram ultima pițipoancă proastă care urla că se stropește. Îmi imaginez că e capul lui Copoț (o nucă de cocos, n.r.)”, a spus Morodan.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. Concurenții au avut emoții mari, după ce au primit o misiune extrem de dificilă – să le vândă indienilor costume tradiționale românești, pe bani mulți.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. CRBL a avut nevoie de îngrijiri medicale în ediția de marți a emisiunii „Asia Express”, după ce a spus că îl înțeapă inima și că „nu îl ascultă corpul”.

„A început să mă înțepe inima. Nu mă ascultau mâinile, picioarele, le târam după mine și nu înțelegeam de ce”, a spus CRBL.

Asia Express, sezonul 2, episodul 15. CRBL și Oase au fost salvați de la eliminare, după ce culoarea elefantului din cutia deschisă de Gina Pistol a fost verde.

Primii care au ajuns la punctul de întâlnire cu Gina Pistol, după cursa pentru ultima șansă, au fost Ana Morodan și Adrian Teleșpan.

„Sunt curios – dacă atunci când nu își doresc Teleșpan și Morodan ajung pe primul loc – când își vor dori ce vor face? Vor ajunge u trei ore, trei zile înainte?”, a spus Copoț.

„Cred că asta este strategia lor – să spună că nu mai vor și nu mai pot și apoi să fie primii”, a spus Ruby.

„Cred că Șerban a înțeles într-un final cine suntem, pentru că dacă nu ne dorim și ajungem primii, ce ar însemna să ne dorim să ajungem primii? Probabil că l-am mătura pe el, indiferent cu cine ar fi în această competiție”, a spus Ana Morodan.

