Valerie Lungu, la un pas să ajungă la spital în finala Asia Express 2026. Momente de panică: „Măcar am murit în China”

Prima probă din finala Asia Express - Drumul Mătăsii îi duce pe concurenți la înălțime! Iată cât de dificilă a fost.

Valerie Lungu, la un pas să ajungă la spital în finala Asia Express | Antena 1

Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au început marea finală în forță. Prima probă i-a pus la grea încercare, concurenții fiind nevoiți să își învingă una dintre cele mai mari frici, și anume cea de înălțime.

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Valerie Lungu, la un pas să ajungă la spital în finala Asia Express - Drumul Mătăsii

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Finaliștii au dus la bun sfârșit prima probă la una dintre cele mai emblematice clădiri din Shanghai, la etajul 88. Aceștia au trebuit să facă o plimbare la înălțime și să se și pozeze.

„Vedem ce ne așteaptă acolo”, spune Gabi.

„E o senzație unică”, spune Alexuc. „Prima dată pentru mine când ajung.”

„Și pentru mine. Și atât de repede”, adaugă Gabi. „Finala fiind foarte complicată, ne-am gândit că orice poate să fie un indiciu.”

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„Exact ce-mi doream eu din stage-ul 5, când era să cădem în râpă”, explică Gabi.

Proba i-a pus față în față cu frica de înălțime.

„Eu nu pot să înțeleg de ce fix în finală au dat această misiune care este foarte complicată, care te încetinește, mai ales pe mine. Eu am o frică, eu leșin acolo de frică, fac atac de panică”, spune Valerie.

„Asta e, ce să facem. Hai, curaj, că d-aia e finală”, îi transmite Gabi Valeriei.

Deși Gabi se teme de înălțime, acesta a fost hotărât să se depășească pe sine în finală: „I-am zis lui Alexuc că orice ar fi, eu îl fac!”

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„Eu nici în pom nu mă urc numai pentru simplul fapt că mi-e frică să nu cad sau ceva”, spune Valerie.

„Eram totuși destul de sus”, punctează și Alexuc.

„500 și ceva de metri”, explică Gabi.

„Și dacă nu simți că ți-e frică de înălțime, tot simți ceva”, spune Alexuc.

„Am ieșit în fața lui Alexuc, adică n-am mai așteptat să iasă el (...) Eu am zis să ies eu primul să văd cum e. Am fost exact omul ăla care se duce inconștient numai să facă lucrul acesta cât mai repede!” relatează Gabi. „Fac pe mine de frică!”

Gabi a crezut că proba constă în a ieși în afarea clădirii și a face o tură completă în jurul acesteia, nu s-a gândit că vor trebui să pozeze la marginea acesteia.

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„La prima poză când m-am lăsat îmi tremurau picioarele fără să le pot controla. Îmi tremurau atât de tare când am văzut cum e acolo încât nu mă puteam controla”, mărturisește el.

Și Alexuc și-a stăpânit neliniștea cu greu, însă a părut cel mai calm dintre finaliști la această probă.

„Ești legat, nu ai cum să cazi, dar frica e când știi că te lași în gol și simți că coarda aia... te iau gândurile, ba aluneci, ba cazi!” explică Alexuc.

„Când m-am lăsat așa pe spate, am simțit un gol așa în stomac, dar senzația e unică, nu există așa ceva!” relatează Gabi.

Cea mai vizibil afectată a fost Valerie, care a plâns necontrolat și a făcut un atac de panică la înălțime. Aceasta a început să plângă încă de când se echipa.

„Au început să-mi tremure picioarele”, povestește finalista. „Eu, gata, deja simțeam panica!”

„Hai, pui, putem! Am ajuns până aici!” o îmbărbătează Alex.

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„N-am putut să las echipa noastră jos și am zis: <<Aia e, dacă mor aici, măcar am murit în China>>”, spune Valerie. „Picioarele mele nu că erau amorțite, măi, nu le ai simțeam!”

„Mâinile erau transpirate și coarda asta de aici cu care ne țineam... eu încercam să mă țin de ea, dar ea tot se întindea”, relatează Alex.

„Câte un pic mă uitam”, mai spune Valerie. „Eu mă uitma doar la Alex să văd dacă a făcut mișcarea, închideam ochii. Mă mai uitam o dată la Alex să văd dacă a făcut mișcarea, iarăși închideam ochii.”

Valerie este copleșită de emoții și începe să plângă. Alex încearcă să o încurajeze, însă panica este mult prea mare.

„Groaznic! Groaznic! Uite, mi se ridică părul pe picioare. N-ai cum, muream acolo! Eram încremenită” relatează ea. „Tot ce-mi doream în momentul ăla era să nu ajung să fac atac de panică!”

După prima poză la înălțime, Valerie începe să respire precipitat și să tremure necontrolat.

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„Chiar dacă nu mi-e frică de înălțime, tot mi-a fost greu! Bravo, bravo! Hai că am încredere”, îi spune Alex.

La fiecare poză, concurenții primesc două cifre din codul care îi duce către următoarea misiune.

„Eu m-am îngrozit”, spune Valerie, despre cea de-a treia poziție pentru poză. „Mi se bătea inima într-un fel... nu am cuvinte.”

Concurenta nu a putut să meargă mai departe. Aceasta a făcut un atac de panică: „Simțeam în momentul ăla că îmi cedează picioarele și dacă stau mai mult de trei secunde leșin acolo!”

„Am început să văd negru în fața ochilor. Am început să tremur atât de tare, nu mai puteam să zic nimic”, mai spune ea.

„Deja a început greu și, dacă o să fie toate misiunile la fel, atunci...” spune Alex.