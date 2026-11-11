Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Valerie Lungu, la un pas să ajungă la spital în finala Asia Express 2026. Momente de panică: „Măcar am murit în China”

Valerie Lungu, la un pas să ajungă la spital în finala Asia Express 2026. Momente de panică: „Măcar am murit în China”

Prima probă din finala Asia Express - Drumul Mătăsii îi duce pe concurenți la înălțime! Iată cât de dificilă a fost.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 21:05 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 21:03
Valerie Lungu, la un pas să ajungă la spital în finala Asia Express | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au început marea finală în forță. Prima probă i-a pus la grea încercare, concurenții fiind nevoiți să își învingă una dintre cele mai mari frici, și anume cea de înălțime.

Citește și: Asia Express 2026, marea finală. Ce le-a transmis Irina Fodor finaliștilor înainte de cursa decisivă din Shanghai

Valerie Lungu, la un pas să ajungă la spital în finala Asia Express - Drumul Mătăsii

Articolul continuă după reclamă

Finaliștii au dus la bun sfârșit prima probă la una dintre cele mai emblematice clădiri din Shanghai, la etajul 88. Aceștia au trebuit să facă o plimbare la înălțime și să se și pozeze.

„Vedem ce ne așteaptă acolo”, spune Gabi.

„E o senzație unică”, spune Alexuc. „Prima dată pentru mine când ajung.”

„Și pentru mine. Și atât de repede”, adaugă Gabi. „Finala fiind foarte complicată, ne-am gândit că orice poate să fie un indiciu.”

Citește și: Cine sunt finaliștii Asia Express 2026. Momentul în care concurenții au aflat culoarea perlelor și cine merge în Marea Finală

„Exact ce-mi doream eu din stage-ul 5, când era să cădem în râpă”, explică Gabi.

Proba i-a pus față în față cu frica de înălțime.

„Eu nu pot să înțeleg de ce fix în finală au dat această misiune care este foarte complicată, care te încetinește, mai ales pe mine. Eu am o frică, eu leșin acolo de frică, fac atac de panică”, spune Valerie.

„Asta e, ce să facem. Hai, curaj, că d-aia e finală”, îi transmite Gabi Valeriei.

Deși Gabi se teme de înălțime, acesta a fost hotărât să se depășească pe sine în finală: „I-am zis lui Alexuc că orice ar fi, eu îl fac!”

Citește și: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, eliminate de la Asia Express înainte de Marea Finală. Mesajul transmis la plecarea din competiție

„Eu nici în pom nu mă urc numai pentru simplul fapt că mi-e frică să nu cad sau ceva”, spune Valerie.

„Eram totuși destul de sus”, punctează și Alexuc.

„500 și ceva de metri”, explică Gabi.

„Și dacă nu simți că ți-e frică de înălțime, tot simți ceva”, spune Alexuc.

„Am ieșit în fața lui Alexuc, adică n-am mai așteptat să iasă el (...) Eu am zis să ies eu primul să văd cum e. Am fost exact omul ăla care se duce inconștient numai să facă lucrul acesta cât mai repede!” relatează Gabi. „Fac pe mine de frică!”

Gabi a crezut că proba constă în a ieși în afarea clădirii și a face o tură completă în jurul acesteia, nu s-a gândit că vor trebui să pozeze la marginea acesteia.

Citește și: Cine a primit ultima cutie roșie la Asia Express 2026. Surpriza de care au avut parte concurenții la întâlnirea cu Irina Fodor

„La prima poză când m-am lăsat îmi tremurau picioarele fără să le pot controla. Îmi tremurau atât de tare când am văzut cum e acolo încât nu mă puteam controla”, mărturisește el.

Și Alexuc și-a stăpânit neliniștea cu greu, însă a părut cel mai calm dintre finaliști la această probă.

„Ești legat, nu ai cum să cazi, dar frica e când știi că te lași în gol și simți că coarda aia... te iau gândurile, ba aluneci, ba cazi!” explică Alexuc.

„Când m-am lăsat așa pe spate, am simțit un gol așa în stomac, dar senzația e unică, nu există așa ceva!” relatează Gabi.

Cea mai vizibil afectată a fost Valerie, care a plâns necontrolat și a făcut un atac de panică la înălțime. Aceasta a început să plângă încă de când se echipa.

„Au început să-mi tremure picioarele”, povestește finalista. „Eu, gata, deja simțeam panica!”

„Hai, pui, putem! Am ajuns până aici!” o îmbărbătează Alex.

Citește și: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici tensionat la Asia Express. Ce s-a întâmplat după ce au ratat proba Codului Morse

„N-am putut să las echipa noastră jos și am zis: <<Aia e, dacă mor aici, măcar am murit în China>>”, spune Valerie. „Picioarele mele nu că erau amorțite, măi, nu le ai simțeam!”

„Mâinile erau transpirate și coarda asta de aici cu care ne țineam... eu încercam să mă țin de ea, dar ea tot se întindea”, relatează Alex.

„Câte un pic mă uitam”, mai spune Valerie. „Eu mă uitma doar la Alex să văd dacă a făcut mișcarea, închideam ochii. Mă mai uitam o dată la Alex să văd dacă a făcut mișcarea, iarăși închideam ochii.”

Valerie este copleșită de emoții și începe să plângă. Alex încearcă să o încurajeze, însă panica este mult prea mare.

„Groaznic! Groaznic! Uite, mi se ridică părul pe picioare. N-ai cum, muream acolo! Eram încremenită” relatează ea. „Tot ce-mi doream în momentul ăla era să nu ajung să fac atac de panică!”

După prima poză la înălțime, Valerie începe să respire precipitat și să tremure necontrolat.

Citește și: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să rateze o probă importantă la Asia Express 2026. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

„Chiar dacă nu mi-e frică de înălțime, tot mi-a fost greu! Bravo, bravo! Hai că am încredere”, îi spune Alex.

La fiecare poză, concurenții primesc două cifre din codul care îi duce către următoarea misiune.

„Eu m-am îngrozit”, spune Valerie, despre cea de-a treia poziție pentru poză. „Mi se bătea inima într-un fel... nu am cuvinte.”

Concurenta nu a putut să meargă mai departe. Aceasta a făcut un atac de panică: „Simțeam în momentul ăla că îmi cedează picioarele și dacă stau mai mult de trei secunde leșin acolo!”

„Am început să văd negru în fața ochilor. Am început să tremur atât de tare, nu mai puteam să zic nimic”, mai spune ea.

valerie lungu plângând la proba la înălțime
+50
Mai multe fotografii

„Deja a început greu și, dacă o să fie toate misiunile la fel, atunci...” spune Alex.

Asia Express 2026, marea finală. Ce le-a transmis Irina Fodor finaliștilor înainte de cursa decisivă din Shanghai...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro
Observatornews.ro Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab
Antena 3 Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă disponibile în țară și în Europa Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă disponibile în țară și în Europa
AS.ro 400 de milioane de euro! Ion Ţiriac a uimit pe toată lumea cu tranzacţia făcută: „Mulţumesc. La revedere” 400 de milioane de euro! Ion Ţiriac a uimit pe toată lumea cu tranzacţia făcută: &#8222;Mulţumesc. La revedere&#8221;
Comentarii


Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă
De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei
Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x