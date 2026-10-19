Mirela Vaida și Oana au avut câteva momente tensionate în cadrul show-ului Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cele două.

Tensiuni între Mirela Vaida și Oana, la Asia Express! Ce și-au spus înainte de a doua probă: „Hai să ne relaxăm” | antena 1

Pentru Mirela Vaida, situația a devenit frustrantă în momentul în care a realizat că deplasarea risca să dureze mai mult decât se aștepta. Vedeta a spus clar că nu era dispusă să aștepte 20 de minute într-o mașină pentru a parcurge o distanță de doar 700 de metri.

Tensiuni între Mirela Vaida și Oana, la Asia Express!

„Nici când m-or duce la groapă, n-o să stau! Era o tensiune, dar niciodată în viața mea n-am să stau 20 de minute pentru 700 de metri într-o mașină”, a spus Mirela Vaida, vizibil nemulțumită de situație.

Concurenta a lăsat să se înțeleagă că prefera să găsească o soluție mai rapidă, în loc să piardă timp așteptând. Presiunea competiției și dorința de a ajunge la următoarea misiune au contribuit la atmosfera tensionată dintre cele două colege.

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De cealaltă parte, Oana a explicat că principala ei grijă era faptul că nu reușea să vadă steagul Asia Express. Incertitudinea legată de locul în care trebuiau să ajungă i-a amplificat panica, mai ales că fiecare minut putea conta în cursă.

„Panica mea era că nu vedeam steagul Asia Express”, a mărturisit Oana.

Mirela a punctat, însă, că echipa lor oricum nu mai avea cum să obțină imunitatea, ceea ce schimba miza deplasării. Chiar și așa, cele două trebuiau să continue cursa și să ajungă la următoarea probă.

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Discuții aprinse înainte de a doua misiune

Tensiunile au apărut într-un moment în care oboseala și presiunea competiției își spuneau cuvântul. Mirela Vaida a dat de înțeles că nu avea răbdare să piardă timp, în timp ce Oana era preocupată să găsească punctul de reper care le-ar fi confirmat că se află pe drumul cel bun.

În ciuda neînțelegerilor, cele două au fost nevoite să își continue traseul și să se concentreze asupra următoarei misiuni. La Asia Express, chiar și o distanță scurtă se poate transforma într-o provocare atunci când concurenții sunt presați de timp, iar fiecare alegere poate influența parcursul lor în competiție.