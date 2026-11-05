12:46

Eli Lăslean, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prin ce perioadă dificilă trece creatoarea de modă

12:35

Cât costă alimentele de bază într-un supermarket din SUA. Prețurile la lapte, ouă, carne și legume, comparate cu cele din România

12:34

Val de alerte cu bombă în Europa. Un nou avion a fost deviat de urgență, după cel puțin zece incidente similare în ultimele zile

12:29

Ghidul eMAG de Black Friday la Neata

12:29

Cât costă să urci pe Everest în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o plătești chiar și pentru cea mai ieftină expediție

12:18

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Clara Rotescu