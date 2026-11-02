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Conferința eMag Black Friday

Ce surprize ne așteaptă în acest an de Black Friday la eMAG? Află în avans de la conferința de astăzi.
Luni, 02.11.2026, 15:30
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Mireasa, sezonul 14. Paula și Alberto, în căutarea unui loc discret! Pasiunea dintre ei, tot mai intensă

Mireasa, sezonul 14. Paula și Alberto, în căutarea unui loc discret! Pasiunea dintre ei, tot mai intensă

Logo show Luni, 02.11.2026, 15:26 Mireasa, sezonul 14. Valentin, nemulțumit de Claudia?: „Eu iubesc mai mult și primesc mai puțin!”

Mireasa, sezonul 14. Valentin, nemulțumit de Claudia?: „Eu iubesc mai mult și primesc mai puțin!”

Logo show Luni, 02.11.2026, 15:14 Mireasa, sezonul 14. Adrian nu acceptă prietenia dintre Maria și Anne-Mary: E sora ta?

Mireasa, sezonul 14. Adrian nu acceptă prietenia dintre Maria și Anne-Mary: E sora ta?

Logo show Luni, 02.11.2026, 15:01 Mireasa, sezonul 14. Veronica și Anne-Mary, sancționate! Simona Gherghe: Lucrurile au devenit prea grave!

Mireasa, sezonul 14. Veronica și Anne-Mary, sancționate! Simona Gherghe: Lucrurile au devenit prea grave!

Logo show Luni, 02.11.2026, 14:38 Mireasa, sezonul 14. Claudio, cel mai râvnit la petrecere! Ce fete s-au luptat pentru atenția lui

Mireasa, sezonul 14. Claudio, cel mai râvnit la petrecere! Ce fete s-au luptat pentru atenția lui

Logo show Luni, 02.11.2026, 14:22 Super Neatza. Ce obiceiuri ne mențin ochii sănătoși? Sfaturile medicului Rouța Troi

Super Neatza. Ce obiceiuri ne mențin ochii sănătoși? Sfaturile medicului Rouța Troi

Logo show Luni, 02.11.2026, 11:58 Super Neatza. Horoscopul săptămânii 2 - 9 noiembrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Horoscopul săptămânii 2 - 9 noiembrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 02.11.2026, 11:09 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de ping-pong cu ghemotoace!

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de ping-pong cu ghemotoace!

Logo show Luni, 02.11.2026, 10:35 Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Camelia Gheorghe?

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Camelia Gheorghe?

Logo show Luni, 02.11.2026, 10:17 Super Neatza. Parenting cu blândețe sau permisiv? Unde trasăm limita

Super Neatza. Parenting cu blândețe sau permisiv? Unde trasăm limita

Logo show Luni, 02.11.2026, 09:45 Super Neatza. Cum îți poți opri vecinii gălăgioși? Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi

Super Neatza. Cum îți poți opri vecinii gălăgioși? Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi

Logo show Luni, 02.11.2026, 09:26 Super Neatza. La multi ani, Andreea!

Super Neatza. La multi ani, Andreea!

Logo show Luni, 02.11.2026, 09:19
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