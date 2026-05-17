Artiștii care vor urca pe scenă la finala Campionatului Mondial 2026. Shakira și Madonna, cap de afiș

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 08:41 | Actualizat Duminica, 17 Mai 2026, 08:50
Finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 se anunță nu doar un eveniment sportiv uriaș, ci și un adevărat spectacol muzical de proporții. Organizatorii au pregătit pentru prima dată în istoria competiției un show special în pauza finalei, inspirat din celebrul concept al concertelor organizate la Super Bowl.

Pe scena amplasată pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale. Madonna, Shakira și trupa sud-coreeană BTS sunt artiștii care vor întreține atmosfera în timpul pauzei mari a finalei programate pe 19 iulie 2026.

Anunțul a stârnit deja entuziasm în rândul fanilor din întreaga lume, mai ales că o astfel de producție nu a mai fost realizată niciodată la o finală de Campionat Mondial. FIFA își dorește astfel să transforme competiția într-un eveniment global care să combine sportul, divertismentul și cultura pop la cel mai înalt nivel.

Coordonarea artistică a show-ului va fi realizată de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Artistul britanic va avea rolul de director artistic al evenimentului și va contribui la organizarea unui spectacol spectaculos, cu efecte speciale, coregrafii impresionante și momente muzicale memorabile, arată acest site.

Ideea unui concert în pauza finalei amintește de tradiția spectacolelor organizate anual la Super Bowl, unde artiști precum Rihanna, Beyoncé sau The Weeknd au oferit momente devenite virale la nivel mondial. FIFA pare hotărâtă să aducă aceeași energie și în cea mai importantă competiție de fotbal de pe planetă.

De asemenea, organizatorii se inspiră și din succesul show-ului susținut de Shakira la finala Copa America de anul trecut, desfășurată pe Hard Rock Stadium din Miami. Atunci, prestația artistei columbiene a atras milioane de vizualizări și a fost intens comentată pe rețelele sociale.

Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai mare ediție organizată vreodată, cu 48 de echipe participante și meciuri disputate în Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul va începe pe 11 iunie și promite să stabilească noi recorduri atât la nivel sportiv, cât și în ceea ce privește audiențele și spectacolul oferit fanilor.

Prin includerea unui show muzical de asemenea amploare, FIFA încearcă să transforme finala într-un eveniment comparabil cu cele mai mari producții de entertainment din lume, atrăgând nu doar iubitorii fotbalului, ci și publicul pasionat de muzică și cultură pop.

