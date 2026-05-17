Cine este cel mai popular membru al Familiei Regale Britanice. Cine a detronat-o pe Prințesa Kate Middleton

Rezultatele sondajelor despre popularitatea membrilor Familiei Regale continuă să rămână o surpriză pentru public. Dacă în trecut se spunea că Prințul Philip era „cel mai îndrăgit”, iar Regina Elisabeta a II-a a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume, un nou sondaj arată cine se bucură acum de cea mai mare simpatie.
Cine este cel mai popular membru al Familiei Regale. Cine ocupă ultimul loc
Regina Elisabeta a II-a continuă să fie cel mai popular membru al Familiei Regale, la patru ani de la moartea sa, potrivit unui nou sondaj, citat de o sursă.
Ancheta a dezvăluit că un procent de 81% dintre britanici încă au o opinie pozitivă despre cel mai longeviv monarh din țară și păstrează amintiri frumoase despre domnia sa. De asemenea, Prințesa Diana ocupă locul al doilea, cu 77%, cu mici diferențe de opinie între generații.
Potrivit Daily Mail, Prințul William a depășit-o pe soția sa în topul sondajului, 77% dintre respondenți având o părere pozitivă despre el, ceea ce îl face cel mai popular membru în viață al Familiei Regale. Prințesa de Wales, însă, s-a clasat după el, cu 74% dintre votanți exprimând sentimente favorabile.
În schimb, Harry și Meghan nu sunt atât de populari, doar 30%, respectiv 20% având opinii pozitive, potrivit unei surse.
Imediat după Prințesa Kate, s-a situat Prințesa Anne, 70% dintre votanți privind-o pozitiv.
Regele Charles a înregistrat o scădere semnificativă, doar 60% dintre oameni au declarat că au o părere pozitivă despre el, în timp ce 30% au o opinie negativă. În urma Regelui, Prințul Edward și Ducesa Sophie au obținut scoruri moderate. 51% dintre respondenți au spus că au o impresie pozitivă despre Edward, iar Sophie a adunat 50%, potrivit femeia.ro, care citează dailymail.com.
Regina Camilla se află printre ultimele locuri ale clasamentului, cu doar 42% dintre respondenți care au avut o impresie pozitivă despre ea. În același timp, 45% au spus că nu o simpatizează, un procent care nu poate fi ignorat.
Andrew Mountbatten-Windsor este cel care ocupă ultimul loc, doar 3% având o opinie pozitivă despre el, cea mai scăzută cifră a sa de până acum, potrivit surselor citate mai sus.