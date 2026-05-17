Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să se judece în instanță și la doi ani după divorț. Ce mai au de împărțit

Avocatul Anamariei Prodan a explicat pentru ce se judecă cei doi foști soți și în prezent.

Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 17:04
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să se judece în instanță și la doi ani după divorț. Ce mai au de împărțit | Captură Antena Stars/Hepta
Anamaria prodan și Laurențiu Reghecampf se judecă în continuare, deși au divorțat oficial în urmă cu doi ani. Oleg Burlacu, avocatul impresarei, a făcut declarații despre situația celor doi, dezvăluind cu ce este tras la răspundere antrenorul de la Al-Hilal Omdurman.

„Domnul Reghecampf tot încearcă prin diferite căi extraordinare de atac să desființeze hotărârea definitivă prin care l-am obligat să-i plătească lui Reghe Jr. suma de 3.000 euro lunar pensie de întreținere. Și am fost nevoit să-i mai administrez o lecție de drept procesual civil, din păcate! Nu a plătit mai nimic. Îl urmărim silit pentru suma de peste 70.000 euro”, a precizat Oleg Burlacu, pentru click.ro, citat de Libertatea.

Anamaria Prodan a refuzat să vorbească despre acest subiect, precizând că avocatul ei este cel care se ocupă de tot.

„Nu comentez nimic de Laurențiu Reghecampf. Avocatul meu se ocupă. Nici măcar nu știu când sunt termenele. Oleg are mâna liberă să închidă tot. Noi ne rugăm pentru Laurențiu Reghecampf să îl ajute Dumnezeu să își revină din toate punctele de vedere. Pentru mine, însă, este un subiect de foarte multă vreme închis.

Eu și copiii ne concentrăm asupra lucrurilor pozitive din viețile noastre și suntem uimiți de câte lucruri și mai pozitive ni s-au întâmplat în toată această perioadă. Restul e fără însemnătate pentru noi”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit sursei citate mai sus.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat în urmă cu doi ani

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial în 2024. În urma deciziei instanței, antrenorul trebuie să plătească o pensie alimentară pentru Laurențiu Jr. în valoare de 3.000 de euro pe lună.

„A rămas culpa comună (…) De la începutul procesului de divorț și până la nașterea primului copil cu doamna Caciuc – 5.000 euro (n.r.- suma pe care Reghecampf trebuia s-o plătească lunar pentru pensia alimentară), până la nașterea celui de-al doilea copil cu doamna Caciuc – 4.000 euro și de la nașterea celui de-al doilea copil până la vârsta de 18 ani (n.r. – a lui Laurențiu jr.) – 3.000 euro. Până acum, domnul Reghecampf a plătit doar 2.000 euro. Din urmă, mai are de plătit o datorie de aproximativ 36.000 de euro. Sperăm că diferența mare de bani ce urmează a fi recuperată să nu reprezinte un motiv pentru un alt dosar”, a mai precizat avocatul Anamariei Prodan, citat de Libertatea.

