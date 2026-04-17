Cererea neașteptată făcută lui Donald Trump de către FIFA. Le ce să renunțe Președintele în timpul Campionatului

Conducerea FIFA ia în calcul posibilitatea de a-i solicita președintelui american Donald Trump să suspende raidurile Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) pe durata desfășurării CM 2026.

O suspendare la nivel național a activității ICE pe durata turneului final ar putea fi considerată o soluție avantajoasă atât pentru administrația Trump, cât și pentru organizația internațională de fotbal, au declarat surse din cadrul FIFA pentru The Athletic, citate de Golazo.

Măsura ar putea reduce îngrijorările țărilor participante cu privire la operațiunile ICE în timpul Cupei Mondiale, care va începe în iunie ar putea atrage în SUA peste un milion de fani din alte state.

Directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a semnalat anterior că agenția va reprezenta „o parte esențială a aparatului de securitate” pentru turneul final.

De când a revenit la Casa Albă, Trump a coordonat o campanie națională de represiune împotriva imigrației, care, potrivit Departamentului Securității Interne, a dus la expulzarea sau plecarea a aproape trei milioane de imigranți fără documente în primul său an de mandat.

Agenții ICE au fost desfășurați în toate statele americane. În ianuarie, doi cetățeni americani au fost uciși în Minnesota, incidente care au stârnit proteste împotriva tacticilor agresive.

Cu mai puțin de două luni înainte de startul CM 2026, înalți oficial din cadrul FIFA au discutat cu președintele Gianni Infantino despre posibilitatea ca acesta să ia legătura direct cu Trump pentru a solicita un moratoriu asupra activității ICE, au declarat pentru The Athletic patru surse cu informații despre această discuție, scrie The Independent.

