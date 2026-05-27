Tyla va cânta în deschiderea Campionatului Mondial 2026. Ce alți artiști urcă pe scenă

Mexicul va da startul Cupei Mondiale FIFA 2026 printr-o ceremonie spectaculoasă de deschidere, în care va urca pe scenă și artista Tyla.

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 09:17 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 09:19
Cupa Mondială FIFA 2026 va debuta oficial în Ciudad de Mexico, joi, 11 iunie, printr-o ceremonie spectaculoasă organizată pe Mexico City Stadium înaintea primului meci al turneului.

Ceremonia va începe cu 90 de minute înainte de startul partidei și va include recitaluri susținute de Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana și Tyla. Artiștii vor interpreta piese incluse pe Albumul Oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026, arată acest site.

Turneul final din 2026 va fi organizat în trei țări — Canada, Mexico și United States — iar Mexicul va găzdui prima dintre cele trei ceremonii de deschidere pregătite pentru competiție. Alte două ceremonii similare vor avea loc ulterior în Canada și Statele Unite.

Evenimentele sunt realizate în colaborare cu Balich Wonder Studio și vor avea un concept artistic comun inspirat de trofeul Cupei Mondiale FIFA și cultura fiecărei țări gazdă. În cazul Mexicului, ceremonia va include și elemente din tradiționala artă „papel picado”, cunoscută pentru decorațiunile colorate din hârtie folosite la marile sărbători mexicane.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că spectacolele vor reflecta identitatea culturală a fiecărei țări organizatoare și, în același timp, vor celebra unitatea și spiritul global al competiției.

Sfaturi pentru buna desfășurare la Campionatul Mondial 2026

Fanii care vor participa la ceremonia de deschidere au fost sfătuiți să ajungă din timp la stadion, porțile urmând să fie deschise cu patru ore înaintea începerii meciului. FIFA a anunțat că suporterii vor avea parte de numeroase activități interactive, momente de divertisment și experiențe speciale înaintea jocului inaugural.

În primul meci al turneului, Mexico va întâlni South Africa. Arena din Ciudad de Mexico va intra astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește meciuri la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale FIFA.

Cupa Mondială FIFA 2026 va include un total de 104 meciuri disputate în 16 orașe-gazdă. Competiția va începe pe 11 iunie în Mexico City și se va încheia pe 19 iulie, odată cu marea finală programată pe New York New Jersey Stadium.

LISA va urca pe scenă la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, adăugând astfel un nou eveniment important în cariera solo a vedetei K-pop.

Anunțul a fost făcut de președintele FIFA, Gianni Infantino, prin intermediul contului său oficial. Acesta a declarat că ceremonia de deschidere organizată la Los Angeles va reflecta amploarea impresionantă a turneului din 2026.

„Ceremonia din Los Angeles, capitala mondială a divertismentului, va arăta cât de uriașă va fi Cupa Mondială din 2026”, a transmis Infantino.

Potrivit președintelui FIFA, pe scena show-ului de deschidere vor urca artiști precum Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla, iar FIFA urmează să anunțe și alți artiști în perioada următoare.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
