Toți artiștii care vor urca pe scenă la Campionatul Mondial 2026. Cine va cânta în deschidere și la show-ul de pauză

Ce artiști urcă pe scenă la Cupa Mondială 2026. Vezi lista completă, de la deschidere până la show-ul de pauză.

Vedetele vor străluci la Cupa Mondială FIFA din această vară, cu mai multe momente artistice planificate în cadrul prestigiosului turneu de fotbal.

Mai mulți artiști de renume sunt programați să urce pe scena Cupei Mondiale pentru a cânta în fața publicului la diferite ceremonii de deschidere, precum și la un spectacol de pauză fără precedent în timpul finalei.

Show-ul din pauza finalei, care va avea loc pe 19 iulie pe MetLife Stadium din New Jersey, va fi primul de acest fel din aproape 100 de ani de istorie ai turneului.

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, care ajută la producerea show-ului împreună cu Global Citizen, a anunțat distribuția artiștilor într-un videoclip pe Instagram publicat pe 14 mai.

Separat, la începutul lunii mai, FIFA a anunțat artiștii care vor cânta la trei ceremonii de deschidere diferite, organizate în fiecare dintre țările gazdă – United States, Mexico și Canada.

Cupa Mondială 2026 se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie.

Cine va cânta la ceremoniile de deschidere ale Cupei Mondiale

Fiecare ceremonie de deschidere va include prestații ale unor artiști care reprezintă țările gazdă și adversarii acestora. Iată lista completă:

Statele Unite

Statele Unite vor întâlni Paraguay în meciul de deschidere al Cupei Mondiale, vineri, 12 iunie.

Ceremonia de dinaintea meciului va avea loc cu 90 de minute înainte de startul partidei, programat la ora 19:30 ET. Vor performa:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Canada

Canada va întâlni Bosnia and Herzegovina în meciul său de deschidere, vineri, 12 iunie.

Ceremonia de dinaintea meciului va avea loc cu 90 de minute înainte de startul partidei. Vor performa:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Mexic

Mexicul va întâlni South Africa în meciul său de deschidere, joi, 11 iunie.

Ceremonia de dinaintea meciului va avea loc cu 90 de minute înainte de startul partidei, programat la ora 12:30. Vor performa:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Cine va cânta la show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale

Finala Cupei Mondiale FIFA va avea loc pe 19 iulie pe MetLife Stadium.

BTS, Madonna și Shakira vor fi capetele de afiș ale show-ului din pauza finalei, a anunțat FIFA pe 14 mai.

Spectacolul va strânge fonduri pentru FIFA Global Citizen Education Fund, care își propune să îmbunătățească accesul copiilor din întreaga lume la educație de calitate și fotbal.