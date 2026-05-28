Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Descoperă care sunt previziunile astrale din horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Horoscopul zilei de 29 mai 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic 29 mai 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 29 mai 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul se simte mult mai sensibil și mai iritat decât de obicei și acest lucru este din cauza faptului că nu îți place să pierzi controlul, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Dacă te analizezi atent vei reuși să înțelegi de unde vin toate nemulțumirile tale.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Taur

Taurul nu știe ce să aleagă: să își mențină liniștea sufletească sau să confrunte anumite situații și adevăruri pe care le-a tot ignorat în ultima vreme, Unele situații neașteptate ar putea să apară în plan emoțional, așa că fii pregătit să iei decizii importante.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Gemeni

Gemenii au trecut printr-o situație extrem de dificilă și stresantă în ultima perioadă și acest lucru s-a văzut și s-a resimțit din plin, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Ești mult mai sensibil decât de obicei și ai tendința să reacționezi exagerat.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Rac

Racul are parte de numeroase trăiri intense, mai ales în ceea ce privește relațiile cu cei din jur, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Aimți nevoia de mult mai multă claritate în viața ta. Nu te mai implica în relațiile unde eforturile sunt unilaterale.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Leu

Leul va simți faptul că nu reușește să stabilească un echilibru între nevoile sale emoționale și responabilitățile pe care le are. Te vei simți mult mai vulnerabil, însă vei depune eforturi pentru a rămâne pe direcția cea bună. Bucură-te în liniște și în intimitate de stările și de gândurile pe care le ai.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Fecioară

Fecioara are tendința să facă tot felul de presupuneri, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Nu ți-ar strica să faci mai multe din activitățile care te ajută să te relaxezi și să conștientizezi anumite aspecte sufletești din viața ta.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Balanță

Balanța trebuie să fie cât mai atentă la reciprocitate și la anumite așteptări în cee ace privește relațiile cu cei apropiați, ar putea să fie nevoie să faci niște schimbări importante în viața ta. Nu vei mai vrea să stai acolo unde simți că nu ești tratat așa cum tu îi tratezi pe ceilalți.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Scorpion

Scorpionul se bucură de puternica influență a Lunii, lucru ce te va face să ignore cu greu sentimentele, gândurile și ideile pe care le ai, arată horoscopul zilei de 29 mai 2026. Nativii trebuie să fie atenți, au tendința să devină geloși sau nervoși.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Săgetător

Săgetătorul se simte extrem de neliniștit și agitat, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Îți dorești mai multă libertate, dar în același timp conștientizezi cât de utilă este ancorarea în realitate și stabilitatea.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Capricorn

Capricornul se simte mult mai afectat de persoanele din jur și de atitudinea persoanelor din jur, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Partenerul de cuplu ar putea să îți ceară să dai dovadă de mai multă sensibilitate, așa că urmează-i îndemnul.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Vărsător

Vărsătorul nu știe cum să se împartă între obligații și dorințele sau nevoile pe care le are, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Nativii trebuie să fie răbdători, căci altfel s-ar putea trezi în situații tensionate, arată cei de la yourtango.com.

Horoscop vineri, 29 mai 2026 Pești

Peștii trebuie să își asculte intuiția, care nu dă greș mai ales în această zi, arată horoscopul zilei de vineri, 29 mai 2026. Ai grijă la micile detalii și alege faptele în locul viselor.