„Cu siguranţă” Iranul va participa la Cupa Mondială, afirmă Gianni Infantino, preşedintele FIFA

Iranul va participa la Cupa Mondială de fotbal, „asta e sigur”, a afirmat, miercuri, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în condiţiile în care participarea echipei Team Melli rămâne incertă cu mai puţin de două luni înainte de deschiderea Cupei Mondiale, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

„Iranul va veni, asta e sigur”, a afirmat el în cadrul unei conferinţe economice organizate de postul de televiziune CNBC la Washington. „Sperăm că la momentul respectiv (începutul competiţiei, pe 11 iunie, n.r.), situaţia va fi una paşnică, ceea ce ar ajuta cu adevărat”, a explicat el.

„Dar Iranul trebuie să vină, ei reprezintă poporul lor, s-au calificat, jucătorii vor să joace”, a afirmat Infantino, care a vizitat echipa naţională a Iranului în timpul unui cantonament de pregătire la Antalya, în Turcia, la sfârşitul lunii martie.

De asemenea, el a asistat la un meci amical al echipei Iranului. La acea vreme, el se angajase deja să asigure participarea Iranului la competiţia mondială, chiar dacă preşedintele american Donald Trump, alături de care Infantino apare regulat, estimase anterior că jucătorii iranieni ar putea să nu fie „în siguranţă” în Statele Unite.

Conform calendarului oficial, Iranul trebuie să dispute cele trei meciuri din Grupa G în Statele Unite, coorganizatoare a turneului alături de Mexic şi Canada: la Los Angeles împotriva Noii Zeelande (16 iunie) şi a Belgiei (21 iunie), apoi la Seattle împotriva Egiptului (27 iunie). Baza sa de operaţiuni pe durata turneului ar trebui să fie situată în Tucson, Arizona.

La începutul conflictului declanşat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, Iranul a evocat un „boicot” al competiţiei, înainte de a cere FIFA să-i mute meciurile din Statele Unite în Mexic, ceea ce forul mondial a refuzat.

După câteva săptămâni de atacuri aeriene asupra Iranului şi de represalii iraniene împotriva Israelului şi a ţărilor din regiune, o armistiţiu fragil a intrat în vigoare pe 8 aprilie pentru două săptămâni. Dar Teheranul a blocat strâmtoarea strategică Ormuz, iar Washingtonul impune de luni un blocaj asupra navelor care vin sau se îndreaptă spre porturile iraniene.

„Sportul trebuie să fie în afara politicii”, a reafirmat miercuri şeful FIFA. „De acord, nu trăim pe Lună, trăim pe planeta Pământ. Dar dacă nimeni altcineva nu crede în construirea de punţi şi în menţinerea lor intacte şi unite, atunci noi suntem cei care facem această muncă”, a explicat Infantino.

El a mai considerat că cea mai mare Cupă Mondială organizată vreodată (3 ţări, 48 de echipe) ar fi „un succes” dacă ar fi „reuşită din punct de vedere al securităţii, adică fără incidente, şi din punct de vedere fotbalistic, cu meciuri de calitate şi un fotbal captivant”.