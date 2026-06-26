Cum s-a cunoscut cei doi și care este diferența de vârstă dintre fotbalist și soția sa.

Diferența de vârstă dintre Messi și soția sa. Cu cât este mai mare fotbalistul celebru | GettyImages

Lionel Messi și Antonela Roccuzzo s-au căsătorit în anul 2017, însă povestea lor de dragoste a început cu mult timp înainte.

Diferența de vârstă dintre Messi și soția sa

Cei doi se cunosc încă din copilărie, iar relația lor a prins contur după ce s-au reîntâlnit la vârsta adultă.

Fotbalistul argentinian, în vârstă de 36 de ani, este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Născut în Rosario, Argentina, Messi s-a mutat în Spania la doar 13 ani, după ce a semnat cu FC Barcelona. Debutul său la echipa de seniori a avut loc în 2004, iar de atunci a construit o carieră impresionantă.

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De-a lungul anilor, Lionel Messi a câștigat de șapte ori Balonul de Aur, un record în fotbalul mondial, dar și numeroase alte trofee și distincții, printre care șase Ghete de Aur europene. Alături de naționala Argentinei, a cucerit Copa América în 2021 și Cupa Mondială FIFA în 2022, completând un palmares remarcabil.

Antonela Roccuzzo, tot în vârstă de 36 de ani, este originară din același oraș, Rosario. Ea îl cunoștea pe Messi cu mult înainte ca acesta să devină celebru. După plecarea fotbalistului în Spania, Antonela a rămas în Argentina, unde a absolvit Facultatea de Științe Umaniste și Sociale.

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Ulterior, a început studiile la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității Naționale din Rosario, însă mai târziu s-a mutat în Spania pentru a fi alături de Messi.

Ce studii are soția lui Messi

În prezent, Antonela Roccuzzo este model și influencer, descriindu-se pe Instagram drept „creator digital”. Contul său este urmărit de peste 39 de milioane de persoane, iar de-a lungul timpului a colaborat cu numeroase branduri internaționale, printre care Tiffany & Co. și compania de wellness Alo.

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Lionel Messi și Antonela Roccuzzo formează unul dintre cele mai admirate cupluri din lumea sportului și sunt părinții a trei băieți: Thiago, Mateo și Ciro.