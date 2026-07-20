Fratele lui Lamine Yamal, imagini adorabile pe teren după ce Spania a cucerit Cupa Mondială! Cum a fost surprins micuțul Keyne

Spania a cucerit titlul mondial, iar unul dintre personajele care au furat toate privirile după fluierul final a fost Keyne, fratele de doar trei ani al lui Lamine Yamal. Micuțul a devenit rapid vedeta festivităților, cucerind internetul cu energia și naturalețea sa.

Îmbrăcat în tricoul naționalei Spaniei, Keyne a alergat pe gazon, s-a jucat cu jucătorii, a ținut în mână o bucată din plasa porții și chiar a fost surprins primind o șapcă de polițist, probând-o și returnând-o. Imaginile cu el au devenit virale, mulți fani numindu-l „mascota” campioanei mondiale.

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Momentul emoționant al serii a venit atunci când Lamine Yamal și-a îmbrățișat fratele pe teren imediat după finală. Cei doi au sărbătorit împreună triumful Spaniei, iar imaginile au făcut rapid înconjurul lumii, arătând că cei doi au o relație specială.

Fratele lui Lamine Yamal, imagini adorabile pe teren după ce Spania a cucerit Cupa Mondială

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Nu este prima dată când Keyne atrage atenția în timpul Cupei Mondiale. De-a lungul turneului, reacțiile sale spontane din tribune, dansurile și bucuria debordantă au devenit virale pe rețelele de socializare, transformându-l într-unul dintre cele mai simpatice personaje ale competiției.

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Keyne este fratele vitreg al lui Lamine Yamal, din partea mamei, Sheila Ebana. În trecut, Lamine Yamal a vorbit despre familia lui și despre cât de mult înseamnă fratele lui pentru el.

„Eu am crescut într-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc. Acum îmi văd mama fericită, văd cum fratele meu are copilăria pe care mi-aș fi dorit-o și asta mă face cel mai fericit” spunea Yamal la un podcast “Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena”. Într-un alt interviu, Yamal a spus cât se poate de clar: „Fratele meu mai mic înseamnă totul pentru mine. Sunt îndrăgostit de el, e ca și cum ar fi fiul meu” a mai spus Yamal, potrivit The Athletic.

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S-a scris istorie în MetLife Stadium, lângă New York City, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-un meci în care recordurile de audiență au fost rescrise! Spania și Argentina au oferit o confruntare, la finalul căreia, campioana Europei a fost încoronată și campioana Lumii, demonstrând cât este de puternică la acest moment, în fotbalul internațional.

Spania este prima echipă care câștigă trofeul cu un singur gol primit pe parcursul competiției, în sfertul de finală, cu Belgia! Dominația ”Furiei Roja” a continuat și la nivelul premiilor individuale! Rodri a primit trofeul aferent celui mai bun fotbalist al turneului, Unai Simon a fost recunoscut ca cel mai bun portar, iar Pau Cubarsi, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, la doar 19 ani.

Statisticile finale au scos la iveală recorduri negative pentru echipa care deținea trofeul până aseară! Argentina nu a reușit să înregistreze nici măcar un șut spre poarta Spaniei, de-a lungul celor 90 de minute de joc, lucru întâmplat în premieră într-o finală. Marele favorit, Messi, a încheiat turneul în lacrimi și a plecat acasă fără nicio distincție, după ce ”Gheata de aur” a fost obținută de Kylian Mbppe, care a marcat 10 goluri la acest turneu final.

Marea finală a Campionatului Mondial transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dintre Spania și Argentina, ȋn intervalul 22:06 – 01:02, a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, înregistrând un record de audiență.

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