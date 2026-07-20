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Fotbalistul care a refuzat să dea mâna cu Donald Trump la ceremonia de decernare a premiilor. Momentul a devenit viral

După ce Spania a devenit campioană mondială, au existat mai multe momente devenite virale pe rețelele sociale. Unul dintre ele este cu Donald Trump de la acordarea medaliilor. Un jucător al Argentinei a refuzat să dea mâna cu președintele SUA.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 12:35 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 12:42
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Fundașul argentinian Christian Romero a părut să îl ignore pe președintele SUA, Donald Trump | gettyimages.com
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În imagini se observă cum Christian Romero primește medalia de argint de la Gianni Infantino cu care dă mâna, apoi trece pe lângă Donald Trump. Colegii lui au dat mâna atât cu președintele FIFA cât și cu președintele SUA.

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Fotbalistul care nu a dat mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere

În timp ce oficialii îi felicitau pe jucători, fundașul argentinian Christian Romero a părut să îl ignore pe președintele SUA, Donald Trump, trecând pe lângă acesta fără să îi strângă mâna.

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Gestul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, unde imaginile au fost intens distribuite și interpretate în mod diferit. Unii internauți au susținut că Romero a refuzat în mod deliberat salutul, în timp ce alții au considerat că momentul a fost rezultatul ritmului alert al ceremoniei și că nu există dovezi clare ale unei intenții.

Până în acest moment, Christian Romero nu a comentat imaginile, iar organizatorii sau reprezentanții lui Donald Trump nu au oferit explicații oficiale privind incidentul.

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S-a scris istorie în MetLife Stadium, lângă New York City, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-un meci în care recordurile de audiență au fost rescrise! Spania și Argentina au oferit o confruntare, la finalul căreia, campioana Europei a fost încoronată și campioana Lumii, demonstrând cât este de puternică la acest moment, în fotbalul internațional.

Spania este prima echipă care câștigă trofeul cu un singur gol primit pe parcursul competiției, în sfertul de finală, cu Belgia! Dominația ”Furiei Roja” a continuat și la nivelul premiilor individuale! Rodri a primit trofeul aferent celui mai bun fotbalist al turneului, Unai Simon a fost recunoscut ca cel mai bun portar, iar Pau Cubarsi, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, la doar 19 ani.

Statisticile finale au scos la iveală recorduri negative pentru echipa care deținea trofeul până aseară! Argentina nu a reușit să înregistreze nici măcar un șut spre poarta Spaniei, de-a lungul celor 90 de minute de joc, lucru întâmplat în premieră într-o finală. Marele favorit, Messi, a încheiat turneul în lacrimi și a plecat acasă fără nicio distincție, după ce ”Gheata de aur” a fost obținută de Kylian Mbppe, care a marcat 10 goluri la acest turneu final.

Marea finală a Campionatului Mondial transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dintre Spania și Argentina, ȋn intervalul 22:06 – 01:02, a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, înregistrând un record de audiență.

Donald Trump și Gianni Infantino
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