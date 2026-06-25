Invitat în emisiunea Furnicuțele, Radu Bucălae a vorbit în ultima parte a emisiunii despre motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație.

„Furnicuțele”, invitat Radu Bucălae. Motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație | antena 1

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Radu Bucălae a avut-o alături de el, pentru o perioadă, pe soția sa, Alexandra. Cei doi au povestit despre momentul în care s-au întâlnit prima oară, cum au ajuns să locuiască împreună și care este cea mai mare temere a comediantului.

Motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație

Deși cei doi își aduc aminte fiecare în modul său cum s-au cunoscut, în cele din urmă povestea spusă în platou la Furnicuțele a reușit să emoționeze. Radu Bucălae a declarat că a rămas prieten bun cu un singur băiat din copilăria sa. A fost invitat și el lângă Denise Rifai.

Atât el cât și alte persoane care au intrat în convorbire telefonică a subliniat că omul de comedie este o persoană extrem de muncitoare care își dorește să-i ajute pe cei din jur.

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Se pare că dorința lui Radu Bucălae de a imita animale a venit chiar de la bunicul său care a fost medic veterinar. Acesta îl lua mai mereu cu el atunci când avea o problemă de rezolvat. La ultima probă, Lucrare de control, prezentatorul de la Neatza a avut de răspuns unei alte serii de întrebări. A fost sincer și a declarat că a apelat la consilierea psihologică de cuplu pentru a-și rezolva problemele cu Alexandra.

Dacă nu ar mai putea face comedie, iar rolul său în societate ar fi cu totul altul, Radu Bucălae a declarat că s-ar vedea într-o depresie continuă. I-ar plăcea totuși să ajute oamenii în orice mod ar putea și i-ar reuși.

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„Cred că aș începe să ajut oamenii în diverse moduri în care pot. Am nevoie de confirmare constantă, să primesc recunoștința oamenilor, în orice formă.”, a declarat Radu Bucălae la proba Lucrare de control de la Furnicuțele, în fața lui Denise Rifai.

Radu Bucălae, moment emoționant la proba Lucrare de control

De asemenea, teama de a deveni părinte și de a nu reuși să facă atâtea eforturi pe câte au făcut părinții săi pentru a-l crește, nu îl lasă să treacă la pasul următor.

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„Mi-e frică că n-o să pot să mă ridic la nivelul de sacrificiu pe care l-au făcut ai mei.”, a transmis Radu Bucălae atunci când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Nu este nici gelos, nici posesiv, asta pentru că nu i se oferă această situație în viața de zi cu zi alături de Alexandra.