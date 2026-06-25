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„Furnicuțele”, invitat Radu Bucălae. Motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Radu Bucălae a vorbit în ultima parte a emisiunii despre motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 20:15 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 15:52
„Furnicuțele”, invitat Radu Bucălae. Motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație | antena 1
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Invitat în emisiunea Furnicuțele, Radu Bucălae a avut-o alături de el, pentru o perioadă, pe soția sa, Alexandra. Cei doi au povestit despre momentul în care s-au întâlnit prima oară, cum au ajuns să locuiască împreună și care este cea mai mare temere a comediantului.

Motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație

Deși cei doi își aduc aminte fiecare în modul său cum s-au cunoscut, în cele din urmă povestea spusă în platou la Furnicuțele a reușit să emoționeze. Radu Bucălae a declarat că a rămas prieten bun cu un singur băiat din copilăria sa. A fost invitat și el lângă Denise Rifai.

Atât el cât și alte persoane care au intrat în convorbire telefonică a subliniat că omul de comedie este o persoană extrem de muncitoare care își dorește să-i ajute pe cei din jur.

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Se pare că dorința lui Radu Bucălae de a imita animale a venit chiar de la bunicul său care a fost medic veterinar. Acesta îl lua mai mereu cu el atunci când avea o problemă de rezolvat. La ultima probă, Lucrare de control, prezentatorul de la Neatza a avut de răspuns unei alte serii de întrebări. A fost sincer și a declarat că a apelat la consilierea psihologică de cuplu pentru a-și rezolva problemele cu Alexandra.

Dacă nu ar mai putea face comedie, iar rolul său în societate ar fi cu totul altul, Radu Bucălae a declarat că s-ar vedea într-o depresie continuă. I-ar plăcea totuși să ajute oamenii în orice mod ar putea și i-ar reuși.

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„Cred că aș începe să ajut oamenii în diverse moduri în care pot. Am nevoie de confirmare constantă, să primesc recunoștința oamenilor, în orice formă.”, a declarat Radu Bucălae la proba Lucrare de control de la Furnicuțele, în fața lui Denise Rifai.

Radu Bucălae, moment emoționant la proba Lucrare de control

De asemenea, teama de a deveni părinte și de a nu reuși să facă atâtea eforturi pe câte au făcut părinții săi pentru a-l crește, nu îl lasă să treacă la pasul următor.

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„Mi-e frică că n-o să pot să mă ridic la nivelul de sacrificiu pe care l-au făcut ai mei.”, a transmis Radu Bucălae atunci când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Nu este nici gelos, nici posesiv, asta pentru că nu i se oferă această situație în viața de zi cu zi alături de Alexandra.

"Furnicuțele", invitat Radu Bucălae. Omul de comedie a imitat-o pe Denise Rifai chiar în platou...
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