Fost mijlocaş emblematic, inclus în staful Japoniei pentru Cupa Mondială. Anunțul făcut recent

Emblematicul Shunsuke Nakamura se alătură stafului tehnic al naţionalei japoneze, cu două luni înainte de Cupa Mondială. Fostul mijlocaş, în vârstă de 47 de ani, ajunge la naţională după o experienţă de trei ani ca antrenor secund la FC Yokohama.

Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 13:27 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 13:44
Anunțul făcut recent de una din cele mai iubite echipe de la CM 2026: Shunsuke Nakamura se alătură staff-ului tehnic | Profimedia

Japonia, care face parte din Grupa F la Cupa Mondială alături de Ţările de Jos, Tunisia şi Suedia, îşi consolidează staful tehnic. Pentru a-l seconda pe selecţionerul Hajime Moriyasu, aflat în funcţie din 2018 şi al cărui contract expiră după competiţie, „Samuraii Albastri” au numit joi o legendă locală: Shunsuke Nakamura. Fostul mijlocaş ofensiv, care a evoluat cu succes la Celtic Glasgow (2005-2009), vine după o experienţă ca antrenor secund la FC Yokohama (februarie 2023-ianuarie 2026).

„M-am gândit îndelung la impactul pe care l-ar putea avea venirea mea în această perioadă crucială, în pragul Cupei Mondiale. Cu toate acestea, după ce am primit cuvintele calde şi încurajatoare ale antrenorului Moriyasu, am luat decizia de a accepta această funcţie”, a declarat fostul internaţional (98 de selecţii, 24 de goluri).

Shunsuke Nakamura in echipament pe stadion

„Voi împărtăşi aceleaşi aspiraţii ca jucătorii echipei naţionale care se pregătesc să înfrunte întreaga lume şi mă voi strădui să contribui la îndeplinirea obiectivelor pe care şi le-a stabilit echipa.”

„Cu siguranţă” Iranul va participa la Cupa Mondială, afirmă Gianni Infantino, preşedintele FIFA...
AS.ro Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui” Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”
Observatornews.ro eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
Antena 3 Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
SpyNews Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea

