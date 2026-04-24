Băutura pe care Cristiano Ronaldo a exclus-o din dieta sa. Bucătarul starului a făcut dezvăluiri

Fostul bucătar al faimosului sportiv a oferit detalii legate de dieta lui Cristiano Ronaldo. La ce a renunțat pentru totdeauna cu scopul obținerii unui fizic de invidiat.

Cristiano Ronaldo este lăudat adesea pentru felul în care arată. Continuă să joace fotbal și în al cincilea deceniu de viață. Veteranul este pregătit să conducă atacul echipei naționale a Portugaliei, care speră la succes la Campionatul Mondial din această vară.

De-a lungul anilor, a primit numeroase aprecieri pentru fizicul său impresionant. În februarie, într-o postare pentru cei 671 de milioane de urmăritori de pe Instagram, Ronaldo a scris: „Longevitatea și performanța ridicată nu apar din întâmplare. Sunt construite prin recuperare zilnică, practică. Nu este un secret. Este o rutină.”

Acum, fostul său bucătar, Giorgio Barone, a dezvăluit că unul dintre secretele sale este evitarea laptelui. deoarece nu consideră că este natural pentru oameni să îl consume.

„Fără lapte”, a declarat Barone. „Oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor animale. Niciun alt animal nu mai bea lapte după trei luni. Vițeii nu mai beau lapte după această vârstă. Animalele nu consumă laptele altor specii.

Nu există în natură. Doar oamenii continuă să bea lapte la 30, 40, 50 sau 60 de ani și, în opinia mea, este greșit. Suntem alăptați de mamele noastre, la fel ca câinii, lupii, vacile sau măgarii, este normal. După copilărie, nu mai este normal. Este împotriva naturii.”

Citește și: Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial

Ronaldo este cunoscut pentru faptul că se antrenează până la patru ore pe zi și consumă șase „mini-mese” bogate în proteine pentru a se menține în formă, folosind apoi sauna și băile cu gheață pentru recuperare, arat[ acest site.

Rutina zilnică a lui Cristiano Ronaldo

La finalul anului trecut, a publicat o fotografie după o sesiune de saună, în care apărea extrem de definit, imagine care a strâns peste 22 de milioane de aprecieri.

Ultimele măsurători arată că procentul său de grăsime corporală este de doar 7%, un nivel impresionant, în condițiile în care jucătorii din Premier League sunt, în general, între 8 și 12%.

În alimentația sa se regăsesc avocado, pește proaspăt și alimente bogate în proteine și sărace în grăsimi, precum carnea de pui. De asemenea, consumă zilnic salate, cereale integrale precum quinoa și fructe proaspete.

Colegii săi din naționala Portugaliei au spus că mâncarea preferată a lui Ronaldo este Bacalhau à Brás, un preparat tradițional cu ouă, cartofi prăjiți și cod sărat.

„Dieta lui Cristiano Ronaldo este echilibrată”, a mai spus Barone. „Mănâncă puțin din toate, dar întotdeauna sănătos.

La micul dejun consumă avocado, cafea și ouă, fără zahăr, absolut fără zahăr. La prânz poate mânca pui sau pește, întotdeauna cu legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi ia din legume, deci nu are nevoie de produse din făină.

Nimic precum paste, pâine sau alte alimente de acest tip. Seara mănâncă ușor, de obicei pește sau carne slabă, însoțite de legume.”

Citește și: Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar. Ce avere ar avea starul portughez

Ronaldo și-a exprimat clar și aversiunea față de băuturile carbogazoase. La Euro 2020, a dat la o parte o sticlă de Coca-Cola în timpul unei conferințe de presă și i-a îndemnat pe fani să bea apă.

Portughezul are o abordare diferită față de starul lui Manchester City, Erling Haaland, care a declarat recent că include lapte crud în dieta sa și consumă carne de vită și organe precum ficat sau inimă.

Barone a adăugat: „Sunt de acord cu consumul de organe. Ficatul, inima și creierul sunt alimente sănătoase, adevărate superalimente. Și Cristiano Ronaldo apreciază ficatul.

„Îl iubesc și eu. Este foarte bogat în fier și important în dietă. Așadar, sunt de acord cu organele, dar nu și cu laptele.”, a spus el.