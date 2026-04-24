Băutura pe care Cristiano Ronaldo a exclus-o din dieta sa. Bucătarul starului a făcut dezvăluiri

Fostul bucătar al faimosului sportiv a oferit detalii legate de dieta lui Cristiano Ronaldo. La ce a renunțat pentru totdeauna cu scopul obținerii unui fizic de invidiat.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 12:54 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 13:04
Băutura pe care Cristiano Ronaldo a exclus-o din dieta sa | Profimedia Images

Băutura pe care Cristiano Ronaldo a exclus-o din dieta sa

Cristiano Ronaldo este lăudat adesea pentru felul în care arată. Continuă să joace fotbal și în al cincilea deceniu de viață. Veteranul este pregătit să conducă atacul echipei naționale a Portugaliei, care speră la succes la Campionatul Mondial din această vară.

De-a lungul anilor, a primit numeroase aprecieri pentru fizicul său impresionant. În februarie, într-o postare pentru cei 671 de milioane de urmăritori de pe Instagram, Ronaldo a scris: „Longevitatea și performanța ridicată nu apar din întâmplare. Sunt construite prin recuperare zilnică, practică. Nu este un secret. Este o rutină.”

Acum, fostul său bucătar, Giorgio Barone, a dezvăluit că unul dintre secretele sale este evitarea laptelui. deoarece nu consideră că este natural pentru oameni să îl consume.

„Fără lapte”, a declarat Barone. „Oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor animale. Niciun alt animal nu mai bea lapte după trei luni. Vițeii nu mai beau lapte după această vârstă. Animalele nu consumă laptele altor specii.

Nu există în natură. Doar oamenii continuă să bea lapte la 30, 40, 50 sau 60 de ani și, în opinia mea, este greșit. Suntem alăptați de mamele noastre, la fel ca câinii, lupii, vacile sau măgarii, este normal. După copilărie, nu mai este normal. Este împotriva naturii.”

Citește și: Cristiano Ronaldo a făcut anunțul despre retragere: „Am dat totul pentru fotbal”. E oficial

Ronaldo este cunoscut pentru faptul că se antrenează până la patru ore pe zi și consumă șase „mini-mese” bogate în proteine pentru a se menține în formă, folosind apoi sauna și băile cu gheață pentru recuperare, arat[ acest site.

Rutina zilnică a lui Cristiano Ronaldo

La finalul anului trecut, a publicat o fotografie după o sesiune de saună, în care apărea extrem de definit, imagine care a strâns peste 22 de milioane de aprecieri.

Ultimele măsurători arată că procentul său de grăsime corporală este de doar 7%, un nivel impresionant, în condițiile în care jucătorii din Premier League sunt, în general, între 8 și 12%.

În alimentația sa se regăsesc avocado, pește proaspăt și alimente bogate în proteine și sărace în grăsimi, precum carnea de pui. De asemenea, consumă zilnic salate, cereale integrale precum quinoa și fructe proaspete.

Colegii săi din naționala Portugaliei au spus că mâncarea preferată a lui Ronaldo este Bacalhau à Brás, un preparat tradițional cu ouă, cartofi prăjiți și cod sărat.

„Dieta lui Cristiano Ronaldo este echilibrată”, a mai spus Barone. „Mănâncă puțin din toate, dar întotdeauna sănătos.

La micul dejun consumă avocado, cafea și ouă, fără zahăr, absolut fără zahăr. La prânz poate mânca pui sau pește, întotdeauna cu legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi ia din legume, deci nu are nevoie de produse din făină.

Nimic precum paste, pâine sau alte alimente de acest tip. Seara mănâncă ușor, de obicei pește sau carne slabă, însoțite de legume.”

Citește și: Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar. Ce avere ar avea starul portughez

Ronaldo și-a exprimat clar și aversiunea față de băuturile carbogazoase. La Euro 2020, a dat la o parte o sticlă de Coca-Cola în timpul unei conferințe de presă și i-a îndemnat pe fani să bea apă.

Portughezul are o abordare diferită față de starul lui Manchester City, Erling Haaland, care a declarat recent că include lapte crud în dieta sa și consumă carne de vită și organe precum ficat sau inimă.

Barone a adăugat: „Sunt de acord cu consumul de organe. Ficatul, inima și creierul sunt alimente sănătoase, adevărate superalimente. Și Cristiano Ronaldo apreciază ficatul.

„Îl iubesc și eu. Este foarte bogat în fier și important în dietă. Așadar, sunt de acord cu organele, dar nu și cu laptele.”, a spus el.

Descoperire șocantă într-un oraș care va găzdui meciuri la Campionatul Mondial din 2026...
AS.ro Afacerea de “200 de milioane de euro” a lui Gigi Becali: “Banii mă motivează” Afacerea de &#8220;200 de milioane de euro&#8221; a lui Gigi Becali: &#8220;Banii mă motivează&#8221;
Observatornews.ro Un vâlcean s-a îndrăgostit de o tânără de pe Facebook şi i-a trimis 13.000 de euro. Contul era unul fals Un vâlcean s-a îndrăgostit de o tânără de pe Facebook şi i-a trimis 13.000 de euro. Contul era unul fals
Antena 3 În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu ajung” În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu ajung”
SpyNews Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Descoperire șocantă într-un oraș care va găzdui meciuri la Campionatul Mondial din 2026
Descoperire șocantă într-un oraș care va găzdui meciuri la Campionatul Mondial din 2026
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări nu îl cunosc
Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări...
Cum arată Bergüzar Korel la 17 ani de la serialul turcesc 1001 de nopți. A slăbit 20 de kilograme
Cum arată Bergüzar Korel la 17 ani de la serialul turcesc 1001 de nopți. A slăbit 20 de kilograme Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu”
Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei.... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR!
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR! BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
România, pe podium la Europenele de haltere de la Batumi 2026: Bronz pentru Tiberiu Donose și argint pentru Andreea Cotruța
România, pe podium la Europenele de haltere de la Batumi 2026: Bronz pentru Tiberiu Donose și argint pentru Andreea... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
