Cu doar două luni înainte să înceapă Campionatul Mondial de fotbal, autoritățile locale din Mexic, dar și un grup de voluntari, au anunțat o descoperire inedită.

Peste 1.000 de fragmente osoase s-au găsit într-un lac din Ciudad de Mexico, capitala Mexicului. Campionatul Mondial din 2026 va avea loc între 11 iunie și 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe. Este organizat în trei țări ( SUA, Canada și Mexic).

O descoperire extrem de neobișnuită a avut loc în apropiere de Lacul Chalco de către o organizație fondată de familiile care își caută persoanele dragi date dispărute.

Descoperire șocantă într-un oraș care va găzdui meciuri la Campionatul Mondial din 2026

Comunicatul postat de grupul de familii nu a putut trece neobservat. Autoritățile locale din Ciudad de Mexico au făcut săpături în situl de pe malul lacului, acolo unde au fost găsite peste 300 de fragmente osoase, aparținând unor persoane.

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, grupul a mai găsit un număr impresionant de oase, toate în zone despre care se spune că au fost deja examinate de autoritățile competente. Începând cu anul 2006, peste 480.000 de oameni au fost uciși, iar alți 130.000 au fost dați dispăruți. Totul în lupta împotriva drogurilor din Mexic.

În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții autorităților din Mexic, activiștii și-au spus părerea și își doresc ca toate căutările să aibă loc în continuare până când situl va fi complet inspectat, arată acest site.

În 2026, Campionatul Mondial va avea loc atât în Ciudad de Mexico cât și în Guadalajara. Protestatarii din acele zone anunță eșecul guvernului de a investiga disparițiile care au avut loc în tot acest timp.

Ce meciuri va găzdui Ciudad de Mexico la Campionatul Mondial din 2026

Pe data de 11 iunie va avea loc confruntarea dintre Mexic și Africa de Sud. Urmează Uzbekistan – Columbia pe data de 17 iunie, Cehia – Mexic pe 24 iunie.

Un alt meci din 16 – imi va avea loc pe 30 iunie, iar un meci din optimi va avea loc pe data de 5 iulie 2026.

Orașul Guadalajara este atât gazdă a Cupei Mondiale din 2026, cât și sediul unuia dintre cele mai puternice carteluri criminale din Mexic. Cu toate acestea, oficialii spun că cei care își doresc să asiste la meciurile care vor avea loc în perioada următoare, sunt în siguranță din toate punctele de vedere. În Guadalajara vor avea loc patru meciuri ale turneului final.

Primul meci va avea loc pe data de 11 iunie 2026 și va fi între Coreea de Sud și Cehia. Cu toate că mulți oameni se tem, se pare că oficialii au anunțat că interesele cartelului sunt la fel de importante ca eforturile pe care le face guvernul.