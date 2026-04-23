Descoperire șocantă într-un oraș care va găzdui meciuri la Campionatul Mondial din 2026

Cu doar două luni înainte să înceapă Campionatul Mondial de fotbal, autoritățile locale din Mexic, dar și un grup de voluntari, au anunțat o descoperire inedită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 13:53 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 13:54
Peste 1.000 de fragmente osoase s-au găsit într-un lac din Ciudad de Mexico, capitala Mexicului. Campionatul Mondial din 2026 va avea loc între 11 iunie și 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe. Este organizat în trei țări ( SUA, Canada și Mexic).

O descoperire extrem de neobișnuită a avut loc în apropiere de Lacul Chalco de către o organizație fondată de familiile care își caută persoanele dragi date dispărute.

Comunicatul postat de grupul de familii nu a putut trece neobservat. Autoritățile locale din Ciudad de Mexico au făcut săpături în situl de pe malul lacului, acolo unde au fost găsite peste 300 de fragmente osoase, aparținând unor persoane.

Cu toate acestea, grupul a mai găsit un număr impresionant de oase, toate în zone despre care se spune că au fost deja examinate de autoritățile competente. Începând cu anul 2006, peste 480.000 de oameni au fost uciși, iar alți 130.000 au fost dați dispăruți. Totul în lupta împotriva drogurilor din Mexic.

Citește și: Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări nu îl cunosc

În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții autorităților din Mexic, activiștii și-au spus părerea și își doresc ca toate căutările să aibă loc în continuare până când situl va fi complet inspectat, arată acest site.

În 2026, Campionatul Mondial va avea loc atât în Ciudad de Mexico cât și în Guadalajara. Protestatarii din acele zone anunță eșecul guvernului de a investiga disparițiile care au avut loc în tot acest timp.

Ce meciuri va găzdui Ciudad de Mexico la Campionatul Mondial din 2026

Pe data de 11 iunie va avea loc confruntarea dintre Mexic și Africa de Sud. Urmează Uzbekistan – Columbia pe data de 17 iunie, Cehia – Mexic pe 24 iunie.

Un alt meci din 16 – imi va avea loc pe 30 iunie, iar un meci din optimi va avea loc pe data de 5 iulie 2026.

Citește și: Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii

Orașul Guadalajara este atât gazdă a Cupei Mondiale din 2026, cât și sediul unuia dintre cele mai puternice carteluri criminale din Mexic. Cu toate acestea, oficialii spun că cei care își doresc să asiste la meciurile care vor avea loc în perioada următoare, sunt în siguranță din toate punctele de vedere. În Guadalajara vor avea loc patru meciuri ale turneului final.

Primul meci va avea loc pe data de 11 iunie 2026 și va fi între Coreea de Sud și Cehia. Cu toate că mulți oameni se tem, se pare că oficialii au anunțat că interesele cartelului sunt la fel de importante ca eforturile pe care le face guvernul.

Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări nu îl cuno...
AS.ro “Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux” &#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Observatornews.ro Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Antena 3 O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
SpyNews Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu” Dinu Maxer a recunoscut că este gelos! Ce reguli a impus în căsnicia cu Magdalena Chihaia: ”Știu ce simt eu”

Citește și
Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări nu îl cunosc
Ce este „Tailgating”, fenomenul american care ar putea fi prezent la Campionatul Mondial. Fanii din alte țări...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii
Probleme cu transportul la meciurile FIFA: cu ce situație se confruntă fanii
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru”
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de euro: „Nu totul e perfect”
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR!
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR! BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte de demisie
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
