Jurnal de Chefi fără limite, episodul 6. Chef Cătălin Scărlătescu dezvăluie cum și-a format echipa: „Șase super concurenți”

În cadrul proiectului Jurnal de Chefi fără limite, Cătălin Scărlătescu și-a comparat echipa de bucătari cu una de fotbal, explicând că a avut nevoie de talente și priceperi în diverse domenii ale gastonomiei pentru a putea face față provocărilor Greciei.

„Acum foarte puțin timp am cunoscut 6 super concurenți. De fapt și de drept am reușit să mi-i ascund de Dumitrescu și de Bontea și cred că am reușit să fac o super echipă. E ca o echipă de fotbal. Trebuie să am și portar și atacanți și extremă și mijlocaș, că antrenor avem”, a explicat Cătălin Scărlătescu în Jurnal de Chefi fără limite.

Cătălin Scărlătescu își dorește foarte mult victoria și și-a format o echipă gândidu-se la provocările pe care i le poate aduce Grecia.

Ce spune Cătălin Scărlătescu despre echipa sa de la Chefi fără limite

„Plecăm în Grecia. Trebuie să alergăm pe pietre. O țară cu pretenții la gătit. La ăștia s-a inventat, pardon, la ăștia am inventat eu gastronomia, cu 6 milenii înainte de Hristos”

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit câte un detaliu despre fiecare concurent din echipa sa de la CHefi fără limite:

„N-am cum să plec decât cu o mega echipă. N-ai cum să pleci la drum cu 6 gemeni. Și atunci m-am gândit așa. Plec cu unul mai molcom, mai sfătos, îmi iau o dansatoare frumoasă să-i țină pe ăștia în priză, îmi iau o moldoveancă frumoasă foc, care știe cu creația, cu desenul, un unguraș, o corporatistă și unul supărat care se crede bucătarul din Carpați. Toți grămadă plecăm în Grecia, să învățăm să gătim în Grecia, să învățăm să gătim pentru greci și la un moment dat de la Scărlătescu să câștige”, a spus Cătălin Scărlătescu.

În episodul 5 de Jurnal de chefi fără limite și Sorin Bontea a vorbit despre echipa sa.

Chefi fără limite, noul show culinar plin de aventură, va fi difuzat Antena 1

„Chefi fără limite” este un format original, filmat în această toamnă în insulele grecești. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.

Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele.

Obișnuiți cu confortul propriei bucătării sau cu cămări bine aprovizionate, concurenții vor fi nevoiți de multe ori să își procure singuri ingredintele sau ustensilele, lucru ce va duce întreaga competiție la un alt nivel.

Cei trei chefi vor fi și ei nevoiți să iasă din bucătărie și să se alăture concurenților pentru ca echipa lor să iasă câștigătoare în anumite confruntări.