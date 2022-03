Chefi fără limite, 7 martie 2022. Francisc Șandor s-a întâlnit cu români în Lemnos. Vlad Tănasie (Sushi) a abandonat proba

Cea de-a treia destinație din Grecia aduce echipelor misiuni interesante, fără echivoc, pline de provocări, care îi scot pe toți din zona de confort. Obișnuiți deja cu neprevăzutul de șase ediții, în cea de-a șaptea, concurenții demonstrează că și-au intrat în rol foarte bine, au înțeles ce au de făcut și emoțiile au putut fi folosite în avantajul lor.

Francisc Șandor s-a întâlnit cu români în Lemnos. A primit ajutor la proba "coșulețelor", în ediția din 7 martie 2022

La proba coșulețelor, concurenții trebuie să roage localnicii să îi ajute în executarea lor, iar pentru unele echipe comunicarea este eficientă, în timp ce pentru altele cu greu pot ieși la liman - limba greacă și limba engleză nu este la îndemâna tuturor! Echipa albastră a întâmpinat probleme, oamenii nu erau dispuși să participe la probe, iar când reprezentanții s-au bucurat de disponibilitatea câtorva cetățeni ai Lemnosului, comunicarea a fost deficitară.

Francis Șandor, concurentul din echipa verde a lui chef Sorin Bontea, este norocos și are parte de o surpriză uriașă pe străzile mici și pietruite ale Lemnosului. În timp ce căuta localnici dornici și disponibili să ofere o mână de ajutor, s-a întâlnit cu un grup de români, spre mirarea tuturor. Concurentul a intrat în vorbă cu ei și le-a cerut ajutorul pentru a finalizat proba, moment în care o doamnă amabilă i-a spus că este româncă. Alături de ea se aflau alte persoane și a intermediat "jocul".

“Bună, știi română!?”, spune Francisc Șandor, când doamna i-a menționat că vorbește limba sa. “Pffoaai, nu știu ce am mâncat când am fost mic, dar am mâncat bine și mult! Am găsit o româncă ce mă poate ajuta!”, povestește concurentul. “Nu știu cum s-a întâmplat, mai aveam o doamnă în spate, mai aveau și ei, au apărut încă doi tineri, gen, păreau elevi. Toată lumea făcea coșuri! Mamă, nu mi-a venit să cred! Deci, nu ai cum!”, povestește Francisc Șandor, uimit de întâmplare.

Vlad Tănasie (Sushi) a luat decizia de a abandona proba “coșulețelor” în ultimele zece minute

Însă, dacă unor echipe le-a surâs norocul, pentru altele a fost din ce în ce mai greu. Vlad Tănasie (Sushi) a cerut ajutorul unor persoane mai în vârstă pentru coșulețe, dar s-a dovedit o decizie neinspirată.

Acesta a renunțat la probă deoarece nu se putea înțelege cu localnicii, s-a așezat la masă cu ei și a cerut un cappuccino.

“Mai aveam zece minute la dispoziție, dar mi-am dat seama că nu am ales oamenii potriviți. Cei trei bătrânei nu aveau nici cea mai mică șansă să facă sau eu să le explic lor. Am zis gata, mă pun cu ei la masă. Sper că nu o să se supere colegii mei că nu am luptat până la capăt și că m-am dat bătut, dar efectiv nu am mai vrut să mă enervez să îmi mai pierd cumpătul. N-am mai avut răbdarea necesară. Am zis să mă bucur de locul asta frumos”, a spus Sushi echipei de filmare.

16 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite. Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut doi concurenți, pe Raul Bodoșcă în ediția din 2 martie 2022 și pe Lucian Pupăzan în ediția din 23 februarie 2022.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.