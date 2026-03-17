Chefi la cuțite, lider de audiență. Marina Luca e cuțitul de aur al lui Chef Sautner

Diseară, Chefii se întrec pentru prima bombă a sezonului, jurizată de Chef Alex Petricean.

A fost o seară cu mari emoții ieri, la Chefi la cuțite, atât în ringul audițiilor, cât și în arena amuletei, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider detașat de audiență atât pe segmentele de public comercial și urban, cât și la nivel național.

Chef Alexandru Sautner i-a dat cuțitul de aur Marinei Luca, cea care l-a impresionat atât cu un desert executat perfect, cât și cu experiența sa. Iar Chef Richard Abou Zaki a obținut o nouă victorie la amuletă. În această seară, întrecerea Chefilor are o miză uriașă: Irina Fodor pune la bătaie prima bombă a sezonului 17, care va avea un degustător de calibru: Chef Alex Petricean.

Chefi la cuțite, lider de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:56, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.2 puncte de rating și 22.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 16.6% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.4 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 11.7% cotă de piață.

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 16.2% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 12.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:10, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

"Presiunea e mare când vezi o bombă!"

Ieri seară, Chef Alexandru Sautner a întâlnit în audiții concurenta care l-a convins că merită cuțitul său de aur. Marina Luca a pregătit un Choux Calamansi cu susan, declarându-se cu mândrie prima moldoveancă absolventă a prestigioasei Academii Ducasse, celebra școală gastronomică de elită.

Concurenta are totodată în palmares jobul de patiser în restaurantul londonez cu 3 stele Michelin The Dorchester. Cu un asemenea CV impresionant când vine vorba despre cofetărie și patiserie, marea provocare a Marinei în competiția Chefi la cuțite va fi să egaleze performanțele și pe partea preparatelor sărate.

De partea cealaltă, în bucătăria amuletei, victoria i-a revenit aseară lui Chef Richard Abou Zaki, care l-a cucerit pe invitatul la degustare, Florin Răducioiu, cu un cremos risotto cu dovleac, parmezan, trufă neagră și guanciale.

Cursa Chefilor continuă periculos în această seară, întrucât Irina aruncă în joc prima bombă a sezonului. Altfel spus, o miză uriașă – bomba conținând mai multe amulete! Așadar, acum este marea șansă a Chefilor care vor să recupereze, completân-du-și arsenalul dintr-o singură lovitură.

Misiunea nu va fi ușoară, însă, întrucât invitatul la degustare va analiza cu rigoare de profesionist farfuriile. Nume de rezonanță în gastronomia românescă, Chef Alex Petricean se bucură de un succes care a depășit granițele țării.

Cine va câștiga bomba, dar și ce verdicte se vor da în aceasă seară în audiții telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 16 martie 2026