Risoni grecesc cu pui. Un preparat care se poate găti dintr-un foc și are un gust delicios

Acest risoni grecesc cu pui se poate prepara într-o singură oală și are un fust delicios. Vezi cum poți să-l prepari.

Aceasta este o rețetă rapidă și practică, perfectă pentru o cină completă, în care ai tot ce îți trebuie într-un singur vas: multe legume, risoni/orzo și pui fraged.

Gustul amintește de un risotto cremos, dar cu arome intense de lămâie, usturoi și condimente grecești.

De ce ingrediente ai nevoie

1. Pentru risoni / orzo

Risoni este, de fapt, o pastă care seamănă cu boabele lungi de orez. Mai este cunoscută și sub numele de orzo și o găsești la raftul cu paste.

supă de pui și roșii la conservă – lichidele în care se fierbe risoni-ul, pentru mai mult gust decât dacă ai folosi apă

pastă de tomate – intensifică aroma și oferă preparatului textura aceea cremoasă și ușor fluidă

legume – zucchini și ardei gras, dar poți pune și morcovi, fasole verde, porumb, țelină sau mix de legume congelate

ceapă și usturoi – baza aromată

roșii cherry

2. Puiul cu lămâie și usturoi

O marinadă scurtă cu arome grecești clasice face puiul mult mai gustos. Dacă ești pe grabă, poți sări peste acest pas, însă marinarea chiar adaugă un plus de savoare.

3. Garniturile

Poți renunța la oregano proaspăt dacă nu ai la îndemână, dar feta chiar nu ar trebui omisă. Face diferența!

Cum prepari risoni grecesc cu pui într-o singură oală

Rețeta începe pe aragaz și se termină în cuptor. Metoda asta pentru că este simplă și nu trebuie să amesteci constant, iar partea de deasupra capătă o crustă ușor caramelizată și mult gust.

Marinează puiul

Amestecă puiul cu lămâie, usturoi, oregano și ulei de măsline. Chiar și 20 de minute sunt suficiente pentru un gust excelent.

Rumenește puiul

Folosește o tigaie mare care poate merge și în cuptor. Gătește puiul doar 2-3 minute, cât să se rumenească ușor la exterior. Nu trebuie gătit complet acum.

Gătește legumele

Scoate puiul din tigaie, apoi călește ceapa și usturoiul. Adaugă zucchini și ardeiul gras și gătește câteva minute.

Adaugă restul ingredientelor

Pune risoni-ul și amestecă bine, apoi adaugă roșiile, pasta de tomate, supa de pui, sarea și piperul. Deasupra așază bucățile de pui și roșiile cherry.

La cuptor

Când lichidul începe să fiarbă ușor, mută tigaia în cuptor, fără capac, pentru aproximativ 15 minute, până când risoni-ul devine fraged.

Servește

La final, preparatul trebuie să rămână ușor cremos și suculent, nu uscat. Stroipește cu suc de lămâie, presară feta sfărâmată și oregano proaspăt, apoi servește imediat.

Ingrediente

Pui cu lămâie și usturoi

500 g pulpe de pui dezosate sau piept de pui, tăiat cuburi

2 căței de usturoi tocați

1 lingură oregano uscat

1 lingură ulei de măsline

1/2 lingură suc de lămâie

1 linguriță coajă de lămâie

sare și piper

Risoni / Orzo

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

1 ceapă mică

2 zucchini medii

1 ardei gras roșu

1 lingură oregano uscat

625 ml supă de pui

400 g roșii zdrobite la conservă

1 lingură pastă de tomate

300 g risoni/orzo

1,5 căni roșii cherry

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper

Pentru servire

2 linguri suc de lămâie

100 g brânză feta grecească

oregano proaspăt (opțional)

