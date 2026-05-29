Home Chefi la Cuțite Stiri Cum arăta juratul de la Chefi la Cuțite la începutul carierei sale. Puțini l-au recunoscut pe Chef Alexandru Sautner

Cum arăta Chef Alexandru Sautner în tinerețe și cum a ajuns unul dintre cei mai apreciați bucătari din România. Povestea impresionantă a juratului de la „Chefi la Cuțite”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 14:20 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 14:26
Puțini sunt cei care l-ar recunoaște pe Chef Alexandru Sautner în imaginile din adolescență sau de la începutul carierei sale. Unul dintre cei mai îndrăgiți jurați de la „Chefi la Cuțite” este complet transformat de-a lungul anilor. Totuși, farmecul său a rămas neschimbat, iar de multe ori reușește să cucerească publicul și concurentele care vin să-și prezinte preparatele în emisiune.

Chef Alexandru Sautner este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. Alături de Chef Ștefan Popescu, Chef Orlando Zaharia și Chef Richard Abou Zaki, acesta face spectacol culinar la „Chefi la Cuțite”, unde fiecare sezon aduce o competiție intensă și plină de surprize.

Cu o experiență de peste 27 de ani în bucătărie, Chef Alexandru Sautner este pregătit pentru orice provocare gastronomică. De mai bine de trei decenii, el transformă gastronomia într-o adevărată artă. Drumul său în bucătărie a fost o adevărată aventură. Originar din România, chef-ul a plecat în Germania, unde și-a perfecționat talentul culinar și a acumulat experiență valoroasă. Pe lângă rolul de jurat, acesta este implicat și în mai multe afaceri din domeniul HoReCa.

Chef Alexandru Sautner și-a început cariera în urmă cu peste 30 de ani, având un parcurs impresionant. În doar șapte ani a trecut de la spălatul vaselor în prima bucătărie în care a lucrat la deschiderea propriului restaurant de succes, frecventat de numeroase VIP-uri.

„Drumul meu în bucătărie a început în 1991: spălam vase. Am trecut la pizza, apoi am lucrat ca bucătar în foarte multe restaurante. Am schimbat locurile, căutând cele mai bune restaurante care existau la vremea respectivă în Germania, în Stuttgart, tocmai ca să capăt experiență. În top erau restaurantele italienești și mergeam de fiecare dată într-un loc nou fără să mă intereseze salariul oferit.

Le spuneam că vreau să trecem întâi de perioada de probă, în care să demonstrez ce știu să fac, iar apoi să decidă. Și de fiecare dată am fost mulțumit, pentru că angajatorii mei vedeau că îmi dau silința și învăț foarte repede.

Acestea au fost începuturile mele, apoi mi-am deschis primul restaurant în 1998, unde am fost autodidact, devenind tot mai bun de la an la an”, povestea Chef Alexandru Sautner într-un interviu mai vechi.

Celebrul bucătar nu a uitat niciodată de unde a plecat, iar pasiunea și talentul său i-au adus succesul în domeniul gastronomic. Încă din tinerețe, în privirea lui se putea citi determinarea, trăsătură care s-a păstrat odată cu trecerea anilor. Puțini sunt cei care îl recunosc astăzi pe celebrul chef atunci când privesc fotografiile de colecție.

