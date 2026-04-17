Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Piure de păstârnac cu ulei de măsline și salvie, o adevărată delicatesă

Această rețetă este perfectă ca și garnitură, indiferent de momentul anului în care o pregătești. Savuroasă și ușor de făcut, va trebui să o încerci negreșit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 12:28 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 12:58
Acesta este garnitura perfectă pentru orice moment. Este potrivită pentru vegani, pentru persoanele intolerante la lactoză, pentru cei care urmează diete de combinare a alimentelor și pentru oricine iubește mâncarea delicioasă.

Această rețetă are doar trei ingrediente, plus sare și piper, și presupune doar încălzire și mixare. Rezultatul este un preparat dulce datorită păstârnacului și intens aromat datorită salviei și uleiului de măsline.

Este o alternativă creativă și sănătoasă la piureul clasic de cartofi și este pe placul tuturor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie

Ingrediente:

900 g păstârnac, curățat, tăiat capetele și tăiat în bucăți de aproximativ 2,5 cm

sare kosher

5 linguri ulei de măsline extravirgin (împărțite)

6 frunze de salvie proaspătă

piper negru proaspăt măcinat

6 frunze de salvie prăjite pentru decor (opțional)

Mod de preparare:

Adu la fierbere o oală mare cu apă, la foc mare. Sărează bine apa și adaugă păstârnacul. Fierbe până devine foarte fraged, aproximativ 15–20 de minute.

Între timp, încălzește 2 linguri de ulei de măsline într-o crăticioară mică împreună cu cele 6 frunze de salvie. Ține pe foc foarte mic timp de 5 minute, apoi ia de pe foc și lasă la infuzat încă 5 minute.

Scurge păstârnacul și pune-l într-un robot de bucătărie. Scoate frunzele de salvie din ulei și adaugă uleiul aromat peste păstârnac, împreună cu celelalte 3 linguri de ulei de măsline.

Pasează până obții o compoziție fină. Potrivește gustul cu sare și piper.

Servește cu frunze de salvie prăjite deasupra (opțional).

Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui” Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”
Observatornews.ro Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
Antena 3 Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie
Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi. O rețetă perfectă pentru mesele cu gust
Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi. O rețetă perfectă pentru mesele cu gust
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cum arată noua Dacia electrică și cât costă. Va fi mai ieftină decât multe modele din China
Cum arată noua Dacia electrică și cât costă. Va fi mai ieftină decât multe modele din China Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare
Incident pe un zbor TAROM București–Amsterdam. Pilotului i s-a făcut rău, imediat după decolare Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x