Această rețetă este perfectă ca și garnitură, indiferent de momentul anului în care o pregătești. Savuroasă și ușor de făcut, va trebui să o încerci negreșit.

Acesta este garnitura perfectă pentru orice moment. Este potrivită pentru vegani, pentru persoanele intolerante la lactoză, pentru cei care urmează diete de combinare a alimentelor și pentru oricine iubește mâncarea delicioasă.

Această rețetă are doar trei ingrediente, plus sare și piper, și presupune doar încălzire și mixare. Rezultatul este un preparat dulce datorită păstârnacului și intens aromat datorită salviei și uleiului de măsline.

Piure de păstârnac cu ulei de măsline și salvie, o adevărată delicatesă

Este o alternativă creativă și sănătoasă la piureul clasic de cartofi și este pe placul tuturor.

Ingrediente:

900 g păstârnac, curățat, tăiat capetele și tăiat în bucăți de aproximativ 2,5 cm

sare kosher

5 linguri ulei de măsline extravirgin (împărțite)

6 frunze de salvie proaspătă

piper negru proaspăt măcinat

6 frunze de salvie prăjite pentru decor (opțional)

Mod de preparare:

Adu la fierbere o oală mare cu apă, la foc mare. Sărează bine apa și adaugă păstârnacul. Fierbe până devine foarte fraged, aproximativ 15–20 de minute.

Între timp, încălzește 2 linguri de ulei de măsline într-o crăticioară mică împreună cu cele 6 frunze de salvie. Ține pe foc foarte mic timp de 5 minute, apoi ia de pe foc și lasă la infuzat încă 5 minute.

Scurge păstârnacul și pune-l într-un robot de bucătărie. Scoate frunzele de salvie din ulei și adaugă uleiul aromat peste păstârnac, împreună cu celelalte 3 linguri de ulei de măsline.

Pasează până obții o compoziție fină. Potrivește gustul cu sare și piper.

Servește cu frunze de salvie prăjite deasupra (opțional).