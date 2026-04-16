Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie

Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie

Poți încerca această rețetă de doradă în unt cu lămâie oricând simți că vrei să schimbi foaia. Nu mai ai nevoie de niciun alt imbold în acest sens.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Aprilie 2026, 09:48 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 10:40
Doradă în unt cu lămâie | Profimedia Images

Dacă dorești să-i surprinzi pe cei dragi, atunci ai venit în locul potrivit. Alegerea acestei rețete va fi fără doar și poate mișcarea câștigătoare. Pește cremos gătit în unt și cu lămâie alături, se transformă imediat într-o cină ca la restaurant.

Durează aproximativ 10 minute de gătire, ceea ce înseamnă că te vei putea bucura de gustul doradei într-un timp foarte scurt.

Doradă în unt cu lămâie

Sosul cremos, cu acea notă sărată de capere, oferă echilibrul perfect pentru carnea delicată a doradei. Este un preparat elegant, bine echilibrat și totodată foarte sățios. În plus, este o modalitate excelentă de a-ți etala abilitățile culinare, fără a fi prea complicat sau consumator de timp.

Peștele – Dorada poate fi înlocuită cu alte specii precum biban de mare, sau chiar un pește mai gros, precum somon sau cod. Dacă folosești un pește mai gros, adaugă încă 5–6 minute la timpul de gătire pentru a te asigura că este bine făcut.

Sosul – Unt, usturoi, vin alb, smântână, capere, suc de lămâie, pătrunjel, sare și piper.

Uleiul – Folosește un ulei neutru, precum cel de floarea-soarelui, vegetal sau avocado. Tapetează dorada cu puțină făină și condimente, apoi prăjește-o în ulei într-o tigaie încinsă, cu partea cărnoasă în jos.

Întoarce peștele, redu focul și adaugă untul și usturoiul. Când untul se topește, adaugă vinul alb. După ce vinul s-a redus la jumătate, adaugă smântâna, caperele, sucul de lămâie și condimentele. Amestecă bine până când sosul este fierbinte și stropește peștele cu el.

Oprește focul și adaugă pătrunjelul înainte de servire.

Pentru piele crocantă – Taie ușor pielea peștelui de câteva ori înainte de gătire. Pune o lingură în plus de ulei în tigaie și prăjește peștele cu pielea în jos 2–3 minute, apoi întoarce-l și mai gătește încă 2–3 minute, până când peștele este rumenit și bine făcut. Transferă-l pe un platou cald, cu pielea în sus, și continuă să prepari sosul în tigaie. Servește sosul alături de pește.

Se prepară în doar 15 minute, inclusiv timpul de pregătire. Este minunat servit cu piure de cartofi untos, pâine artizanală pentru a înmuia sosul și legume verzi, precum mazăre, sparanghel, broccoli sau legume de primăvară ușoare.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
