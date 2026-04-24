Rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână, un deliciu culinar simplu și rapid

Descoperă cum poți pregăti la tine acasă cea mai bună rețetă de tagliatelle cu somon și sos de smântână.

Dacă îți dorești să te bucuri de un deliciu culinar fără să fie nevoie să petreci multe ore în bucătărie, atunci cu siguranță trebuie să încerci această rețetă de tagliatelle cu somon și sos de smântână. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt ingredientele necesare și cum se pregătește totul.

Rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână

Această rețetă de paste se face extrem de simplu și rapid, cu puține ingrediente. În plus, poți adăuga și alte ingrediente, dacă dorești. Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și cum pregătești rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână.

Rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână – Ingrediente

Pentru a obține patru porții ai nevoie de:

400 gr tagliatelle

800 gr file de somon

400 ml de smântână pentru gătit (de perferat, cu conținut ridicat de grăsime)

Pătrunjel tocat

Ulei de măsline (câteva linguri)

Sare și piper

Rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână – Mod de preparare

Începem prin a pune pastele la fiert în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. La final, acestea se scurg, dar păstrăm într-un vas separat o cană cu apa în care au fiert pastele (200 ml).

În timp ce fierbeau pastele am rumenit somonul taiat bucăți în ulei de măsline. Când carnea e deja gătită și rumenită se adaugă sare și piper după gust. Se scot bucățile de somon pe o farfurie și în aceeași tigaie se pune smântână de gătit și se lasă la foc câteva minute. Se adaugă apa de la paste și sare și piper după gust.

La final, sosul fierbând se toarnă peste paste și se amestecă bine, iar la final se pun deasupra bucățile de somon.

Pentru un plus de savoare poți adăuga la rețeta ta 2-3 căței de usturoi, frunze de baby spanac călite ușor, roșii cherry, parmezan sau capere.