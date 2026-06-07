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Cum arată o operatie de lifting facial pe laterale. Video-ul viral care a uimit internauții

Te-ai întrebat cum arată o operație de lifting faciale pe laterale? Un video viral a prezentat mai multe etape ale transformării după operație.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 13:58
Puțini știu cum arată un facelift imediat după operație | Shutterstock
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În ultimele decenii și cu apariția rețelelor de socializare și imaginile perfecte de pe ele, numărul operațiilor estetice a crescut semnificativ.

Printre acestea se numără și cea de lifting facial, care a devenit comună nu doar în rândul vedetelor de la Hollywood, scrie The Guardian.

Procedura implică mai multe riscuri și o perioadă în care țesutul e mai umflat decât realizează mulți.

Recent, un video publicat de un specialist în operații estetice a scos la iveală etapele prin care trec pacienții.

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Cum arată o operatie de lifting facial pe laterale

În video apare o femeie care și-a făcut un lifting facial la vârsta de 63 de ani. Deși astfel de transformări au devenit comune pe rețelele de socializare, puțini arată și urmele imediate ale unei astfel de proceduri.

În imagini e arătat și lateralul feței pacientei, în care se văd copcile din zona urechii, dar și vânătăile prezente după o astfel de intervenție.

Poate fi observată și transformarea femeii de-a lungul unei luni, cum urmele se estompează treptat și rezultatul final.

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„Regrete? Niciunul!” scrie în mesajul publicat alături de video de doctorul care a efectuat operația. „Asta înseamnă să îți recapeți sclipirea la 63 de ani! Pacienta mea frumoasă a trecut prin operație acum 1 lună.”

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Potrivit experților, scopul oricărui facelift, cunoscut și ca ritidectomie, e de a ridica și repoziționa pielea, țesuturile moi, depozitele de grăsime și straturile musculare care, odată cu înaintarea în vârstă și sub efectul gravitației, tind să coboare și să își piardă fermitatea.

Intervenția vizează în special semnele îmbătrânirii apărute la nivelul pomeților, liniei mandibulei și gâtului. Prin repoziționarea structurilor faciale, chirurgii urmăresc restabilirea unui aspect mai tânăr al feței.

Lifting-ul facial se numără printre cele mai solicitate operații estetice din Statele Unite. Potrivit unui sondaj realizat în 2024 în rândul membrilor Academiei Americane de Chirurgie Plastică Facială și Reconstructivă (AAFPRS), procedura se află constant în topul intervențiilor faciale efectuate anual.

Persoane din ce în ce mai tinere optează pentru facelift

Specialiștii observă și o schimbare importantă. Pacienții aleg această operație la vârste din ce în ce mai mici. Aproximativ o treime dintre persoanele care apelează la facelift au între 33 și 55 de ani, proporția fiind în creștere față de anii anteriori.

Fenomenul se observă și în Europa, unde numărul liftingurilor faciale și cervicale a crescut în 2024, inclusiv datorită interesului tot mai mare manifestat de bărbați pentru astfel de proceduri.

Există și mai multe tipur de facelift. Un facelift de tip „deep plane” acționează asupra unor straturi anatomice mai profunde decât lifting-ul facial tradițional, cunoscut drept facelift SMAS.

SMAS reprezintă un strat fibros situat între structurile superficiale și cele profunde ale feței.

În cazul tehnicii clasice, pielea e separată de stratul SMAS și tensionată independent. E o metodă utilizată pe scară largă și considerată mai simplă din punct de vedere tehnic.

Procedura „deep plane” merge însă mai adânc. Chirurgul eliberează ligamentele care fixează țesuturile feței și gâtului, ceea ce permite ridicarea întregului complex de țesuturi ca o singură unitate.

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Complexitatea mai mare a procedurii se reflectă și în preț. Un facelift standard are în SUA un cost mediu de aproximativ 11.000 de dolari. Un facelift deep plane poate varia între 30.000 și 100.000 de dolari. În cazul unor chirurgi foarte solicitați, tarifele pot depăși chiar și 250.000 de dolari.

Ca orice operație, și facelift-ul implică anumite riscuri. Printre acestea se numără acumularea de sânge sub piele (hematomul), infecțiile, afectarea nervilor, vindecarea întârziată sau apariția unor asimetrii faciale.

Experții recomandă consultarea unui chirurg specializat exclusiv în chirurgia facială, cu experiență vastă în anatomia și procesul de îmbătrânire al feței.

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