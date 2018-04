Fasole verde cu piept de pui și brânzeturi. Un preparat cu influiențe franțuzești.

Ingrediente

4 bucăți piept de pui dezosat

2 cutii cremă de brânză Philadelfia

200 g brânză feta

125 g baby spanac

Mozzarela 250 gr ( razalita)

Unt 85 % grăsime un pachet

Brocoli 1 buc

Roșii uscate 100 gr

Ceapă 2 buc

Sare 150 gr

Piper 50 gr

Fasole verde pastai congelat 1 buc verde si 1 galbenă ă cate 450 gr fiecare

Muștar dijon 1 borcan

Miere de albine 250 gr

Ulei masline 500 ml

Pesmet 500 gr

Faina 250 gr

4 ouă

Fulgi de migdale 250 gr

Usturoi 4 buc

Vin alb 250 ml

Oțet de vin 100 ml

Ulei floarea soarelui 500 ml

Se bate pieptul de pui uniform se asezoneaza cu sare si piper , dupa care se pregateste compozitia de branzeturi se amesteca crema de branza cu fetta oana se incorporeaza bine se adauga mozzarela razalita ,sare se pune deoparte se pregateste o tigaie în care punem unt la topit impreuna cu ceapă tocată și se celeste 5 min,se adauga usturoiul care se celeste încă 30 de secunde se adauga soanacul tocat si se lasa 3 minute ,se mai adaugă brocoli mărunțiș care se lasa pe foc încă 2 minute se sa le o parte. Se ia pieptul de pui si ce in ce uniform cu un strat de compoziție branzeturi si deasupra un strat de brocoli cu spanac. Se ruleaza cu capeți de la piept in interior se pun in folie si se baga la congelator 5 min, dupa care se trec prin faina ou si pesmet pt crusta. Optional se poate trezi in tigaie cate 2 min pe fiecare parte si dupa se da la cuptor 20 de minute, sau se da la cuptor 25 minute la 180 de grade.

Se pune o oala cu apa cu sare la foc se lasa sa înceapă să sclocotească, se adauga pentru 2-3 minute fasolea, apoi se strecoară și se trece printr un jet de apa rece ,se pune în folie aluminiu 2 căței de usturoi care se pun la cuptor , 20 minute ,dupa se taie partea de sus si se stoarce usturoiul într-un bol se adauga muștar si miere cu oțet de vin si vin alb se amesteca pana devine cremos se adauga fasolea in bol si se amesteca bine se presară cu fulgi de migdale prăjiți. Ruloul de pui se taie roadele după ce sa răcit puțin

