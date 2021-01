Prăjitura Rudy. Rețetă de prăjitură cu brânză și firimituri de aluat cu ciocolată

Prăjitura Rudy este o minunată prăjitură cu cremă de brânză între două straturi din firimituri de aluat cu ciocolată, straturi ce dau un aspect spectaculos, dar și gust deosebit.

Acest delicios desert se mai găsește și sub denumirea de prăjitură Rudi și își are originile în bucătăria maghiară unde poartă denumirea „Túró Rudi szelet” (Felii cu branza Rudi, o formă de alint a lui Rudolf). Rețeta este adaptată după desertului cu denumirea ”Turo Rudi” preparat sub formă de cilindru din cremă de brânză cu aromă de lămâie rulată într-un strat de ciocolată.

Rețeta clasică a prăjiturii Rudi sau Rudy este din două straturi aluat cu cacao care se pune răzuit în tavă și o cremă de brânză, dar si glazură de ciocolată. rețeta de față este mai simplificată, ciocolata se regăsește în aluat.

Ingrediente pentru rețetă de prăjitură cu brânză și firimituri de aluat cu ciocolată - prăjitura Rudy