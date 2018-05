Saramura de pește este foarte apreciată printre gurmanzi, dar această Saramură de somon cu mămăligă, este de-a dreptul delicioasă!

Ingrediente pentru Saramură de somon cu mămăligă

1,5 kg file de somon

100 ml ulei

1 ardei kapia

2 buc. ardei gras, roșii

2 buc. ardei gras, galbeni

500 g roșii

2 ardei iuți

1 legătură pătrunjel

2 cepe

1 căpățână de usturoi,

2 foi de dafin

1 kg de mălai

100 g unt

sare și piper

Mod de preparare Saramură de somon cu mămăligă

Fileul de somon se spală, se asezonează cu sare și se pune cu pielea în jos pe grătarul încins. Ardeii, ceapa, roșiile și usturoiul se coc pe un alt grătar.

Într-o cratiță se pun 2 litri de apa la fiert impreuna cu sare, piper si foi de dafin. Dupa ce legumele au fost coapte, curatam ardeii grasu se taie fasii si se adauga in saramura impreuna cu ceapă, usturoiul si ardeiul iute tocat mărunt. Rosiile se decojesc se taie cuburi si se pun in saramura unde se lasa la fiert pentru 10 minute. Intr-o cratita se pune apa cu sare si cand fierbe adăugăm treptat si mestecam malaiul. Cand mămăligă este aproape fiarta adăugăm untul. Pestele copt il adăugăm in saramura si se lasa la fiert pentru 2-3 minute. Pe farfurii punem cate un ardei kapia intreg, peste el se aseaza cate o bucata de peste dupa care se adauga saramura iar langa peste mămăligă. Poftă bună!

