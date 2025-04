Leguma care îți scade tensiunea arterială. De ce să o incluzi în dieta ta

Dacă suferi de hipertensiune arterială, este indicat să reduci aportul de sare consumat zilnic. Pentru a diminua sodiul alimentar, se recomandă să incluzi în dietă legume, fructe, cereale integrale, nuci, semințe, produse lactate cu un conținut scăzut în grăsimi, alături de carne slabă. Însă, există un aliment mai eficient decât toate celelalte. Află care este leguma care îți scade tensiunea arterială.

În acest caz, verdețurile cu frunze de culoare închisă îți pot oferi un mare ajutor. Datorită calităților nutritive, poți începe să consumi în mod regulat: rucola, varză, kale (varză furajeră), sfeclă elvețiană (mangold) sau spanac.

Leguma care îți scade tensiunea arterială

Verdețurile cu frunze de culoare închisă pot avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare. Acestea pot reduce riscul de apariție a bolilor de inimă și a tensiunii arteriale. Sunt bogate în nitrați și pot diminua presiunea arterială sistolică, potrivit Martha Stewart.

Cel mai bine este să le mănânci crude sau gătite parțial. Consumate zilnic, reduc riscul de apariție a accidentelor vascular cerebrale, infarcturilor miocardice și insuficienței cardiace.

Are un conținut ridicat de minerale

Principalele trei minerale ce pot avea un impact pozitiv asupra tensiunii arteriale sunt: calciu, potasiu și magneziu. Dacă te întrebi care este leguma care îți scade tensiunea arterială, gândește-te că verdețurile cu frunze de culoare închisă conțin toate aceste minerale.

Magneziul ajută la relaxarea vaselor de sânge deoarece crește nivelul de oxid nitric. Calciul acționează asupra celulelor musculare netede, aflate în pereții arterelor.

Potasiul elimină excesul de sodiu prin urină. Acesta poate reduce retenția de apă și volumul de sânge. O dietă cu un aport redus de sodiu și un conținut ridicat de potasiu scade riscul de apariție a hipertensiunii arteriale.

Oferă o sursă semnificativă de fibre

Chiar dacă suferi de o boală de inimă sau de hipertensiune arterială, când incluzi mai multe surse de fibre în dietă, le poți atenua simptomele. Dacă vrei să afli noi informații despre leguma care îți scade tensiunea arterială, gândește-te că verdețurile cu frunze de culoare închisă pot fi o sursă semnificativă de fibre, în special dacă le gătești.

Conține multă vitamina C

Efectele dăunătoare ale stresului oxidativ de la nivelul vaselor de sânge cresc riscul de dezvoltare a hipertensiunii arteriale. Oxidarea este un proces normal și necesar, însă poate deveni dăunătoare dacă există un dezechilibru între compușii instabili, numiți radicali liberi și antioxidanții, categorie în care se poate include vitamina C. Dacă nu sunt suficienți antioxidanți disponibili, radicalii liberi vor începe să provoace daune țesuturilor, inclusiv vaselor de sânge.

Vitamina C acționează în combinație cu nitrații. Aceasta ajută la creșterea activității enzimelor care transformă nitrații din mâncare în oxid de azot. Dacă te întrebi care este leguma care îți scade tensiunea arterială, află că verdețurile gătite, ca spanacul și kale pot oferi o doză importantă de vitamina C, conform Eating Well.

Este o sursă importantă de nitrați dietetici

Verdețurile cu frunze de culoare închisă sunt bogate în nitrați, compușii naturali găsiți în apă, mâncare și sol. Bacteriile și enzimele din organism transformă nitrații prezenți în preparatele pe bază de plante, în oxid de azot. Oxidul de azot acționează asupra vaselor de sânge. Le relaxează și le dilată, iar această acțiune diminuează hipertensiunea arterială.

Consumul de alimente vegetale bogate în nitrați poate reduce în mod semnificativ presiunea arterială sistolică și poate îmbunătăți funcția endotelială.

Are un conținut ridicat de carotenoide

Când vrei să descoperi leguma care îți scade tensiunea arterială, amintește-ți că verdețurile cu frunze de culoare închisă sunt bogate în pigmenți solubili în grăsimi, numiți carotenoide. Carotenoidele protejează sănătatea din multe puncte de vedere. Acestea acționează ca un antioxidant și ajută la reducerea stresului oxidativ, care contribuie la creșterea riscului de apariție a hipertensiunii arteriale.

Pentru a lupta eficient împotriva afecțiunii, poți include în dietă cele mai bune alimente împotriva hipertensiunii arteriale: pește gras, somon, semințe de dovleac, linte, fasole uscată, fructe de pădure, fistic, morcovi, țelină, roșii și sfeclă roșie.