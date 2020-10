Adrian Gabor a revenit la „Chefi la cuțite”, dar soția nu e foarte fericită! „Iar o să dorm pe canapea”

„M-am gândit să revin la Chefi la cuțite fiindcă îmi place atmosfera de aici, îmi place echipa, mi-a fost dor de toți, am vrut să-i revăd pe chefi și vreau să gătesc altceva azi”, a dezvăluit concurentul, în timp ce a pregătit cu multă atenție rețeta sa de pachețele de primăvară.

„În seara când s-a difuzat momentul meu de glorie, când am luat cele trei cuțite, aveam ceva emoții, nu știam la ce să mă aștept, ce-o să se difuzeze din ce am zis eu. N-a fost un moment foarte fericit după ce am luat cele trei cuțite, pentru soție, pentru că am cam dormit pe canapea. Nu a fost un scandal mare, doar că supărarea a cam ținut. Iar dorm pe canapea! Dar noroc că e canapeaua bună, m-am obișnuit”, a mai mărturisit Adrian Gabor, gândidu-se că nici de data aceasta nu va scăpa de vreo pedeapsă din partea soției.

Concurentul a povestit că el gătește cel mai mult la el acasă, fiindcă îi place să fie ordine în lucruri și să găsească ușor diferitele ustensile.

Rămâne de văzut ce părere vor avea de data aceasta Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu despre rețeta de pachețele de primăvară a lui Adrian Gabor, venit să-și încerce din nou norocul la „Chefi la cuțite”.