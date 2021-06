Andra Mihail, mesaj emoționant după eliminarea de la Chefi la cuțite: „M-am mai și supărat”. Ce a transmis concurenta

În ediția cu numărul 41 din sezonul 9 Chefi la cuțite, Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent. Pastele Andrei Mihail nu au fost pe placul chefilor, așa că aceștia i-au dat cel mai mic punctaj. Cu 8 puncte Andra Mihail a părăsit competiția Chefi la cuțite.

Concurenta a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după eliminarea ei. Alături de mesaj a publicat și o serie de fotografii din seara care i-a adus eliminarea. În una dintre imagini se observă pastele arzând pe aragaz.

Andra Mihail a mărturisit că a trăit o experiență unică, în care a învățat foarte multe despre bucătărie și în care a întâlnit oameni cu care a legat prietenii.

Citește și: Chefi la cuțite, 31 mai 2021. Preparatul pe care Dumitrescu nu l-a mai văzut până acum. Ce a descoperit la degustare

Ce mesaj a transmis Andra Mihail, după eliminarea de la Chefi la cuțite

„Atât s-a putut! Am trăit o experiență senzațională pe care nu o voi uită niciodată. M-am distrat, am râs, m-am mai și supărat, dar a fost minunat. Am cunoscut oameni faini, am învățat multe lucruri și sunt mândră pentru faptul că, am făcut parte din familia Chefi la cuțite și că am ajuns până în acest punct. Am avut parte de oameni care m-au lăudat dar și oameni care m-au criticat. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea”, a scris Andra Mihail pe contul său de Instagram.



Andra Mihail a părăsit competiția Chefi la cuțite cu fruntea sus

Andra Mihail a părăsit competiția cu fruntea sus și și-a ținut lacrimile în frâu, pentru că a considerat că nu are motive de plâns, avâd în vedere că a rezistat timp de 12 battle-uri.

Eu nu sunt supărată. Suntem în battle-ul 12, despre ce vorbim? Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o să pot să ajung până aici.

Citește și: Chefi la cuțite, 31 mai 2021. Rezultatul după battle a nedumerit echipele. Cine a câștigat

Totuși, Andra Mihail a mărturisit că a fost emoționată de tristețea de care au dat dovadă colegii cu care a legat prietenii.

„Sunt foarte triști. Sunt mai triști decât mine. Dacă ar fi să plâng, plâng pentru ei, că sunt atât de triști”, a spus Andra Mihail.

Printre cei care și-au manifestat tristețea referitoare la plecarea Andrei Mihail s-au numărat Alexandru Bădițoaia, Vincenzo Aiello, dar și Florin Revesz.

Citește și: Chefi la cuțite, 31 mai 2021. Sorin Bontea s-a enervat la culme când a văzut farfuria echipei sale. Ce a urmat

De asemenea și Cătălin Scărlătescu și-a dezvăluit sentimentele față de plecarea Andrei din competiție: „Azi e doliu”, a spus chef-ul, în timp ce își îmbrățișa concurenta.

După battle-ul 12 Cătălin Scărlătescu a rămas cu 5 concurenți, Florin Dumitrescu cu 5 concurenți, iar Sorin Bontea cu 4 concurenți.

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon