Aseară, când show-ul a fost lider de piață, Cuțitul de aur al lui chef Cătălin Scărlătescu, salvat de la eliminare prin amuletă

Duminică seară, o amuletă de schimb folosită de chef Cătălin Scărlătescu pentru a o lua în echipa mov pe Elena Matei și a-l oferi echipei verzi pe Enzo Aiello a fost anulată de către chef Sorin Bontea printr-o altă cartolină, chiar înainte ca battle-ul să înceapă.

Al 14-lea battle de la „Chefi la cuțite” sezonul 9, lider de audiență

Cu echipele în formula cunoscută, chef Florin Dumitrescu a scos o nouă amuletă pentru a destabiliza strategia adversarilor. Dorin Voioasciuc a fost schimbat pentru a doua oară în acest sezon, revenind în echipa verde, iar Florin Revesz și-a însușit din nou tunica albastră. Regula celor 10, folosită tot de chef Florin Dumitrescu, i-a încurcat pe bucătarii din tunici mov și verzi, ce au fost nevoiți să gătească în ture de câte doi.

Mișcarea lui chef Florin Dumitrescu a fost de bun augur, căci echipa albastră și-a păstrat locul în topul clasamentului confruntărilor câștigate: ”Cele mai multe battle-uri câștigate! E un sentiment incredibil. Totul e bine când se termină cu bine”, a spus juratul. Duelul i-a trimis în luptă pe bucătarii în tunici verzi și mov, iar finalul serii a venit cu o veste neașteptată. Alex Bădițoaia, cuțitul de aur al lui chef Scărlătescu, a obținut cel mai mic punctaj în proba individuală, dar a fost înlocuit cu Enzo Aiello, ce a părăsit în cele din urmă competiția în locul colegului său de echipă.

Irina Fodor și jurații emisiunii „Chefi la cuțite”

”Nu mi-aș fi dorit niciodată să fac acest lucru, dar ăsta este jocul. Am simțit că Alex mai merită o șansă pentru că este mult mai experimentat și are o paletă de gătit mult mai largă. Eu cred că poate să ajungă în finală, e un bucătar desăvârșit. Am mare încredere în acest om. Iar Enzo pleacă un erou”, a spus chef Cătălin Scărlătescu. ”Eu m-am bucurat să rămân, dar nu m-am bucurat să plece altcineva în locul meu. Nu am primit șansa asta degeaba”, a adăugat Alex Bădițoaia.

Confruntarea pe echipe cu numărul 14, din sezonul 9, difuzată duminică seară pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piață pe publicul comercial și la orașe, în intervalul 19.58-23.35 în care a fost difuzat. Cei din fața micilor ecrane au urmărit cu sufletul la gură desfășurarea unei ediții pline de surprize, iar minutul de maximă audiență de la 22.03 a strâns, la nivel național, peste 1.850.000 de telespectatori.

Lider absolut de audiență, pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul cu o medie de 8.6 puncte de rating și 28,4 % cota de piață, în vreme ce Kanal D se clasa pe locul al doilea cu 5,8 puncte de rating și 19 % cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 8,7 puncte de rating și 21,8% cota de piață, Kanal D clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 7 puncte de rating și 17,5% cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time situat între 19.00-23.00. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 fost lider de piață și a ocupat primul loc în clasament pe publicul comercial și la orașe.

Observator 19 a condus şi el clasamentul de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, înregistrând un rating mediu de 4.7 puncte şi 22.2 cota de piaţă.

Diseară, de la 20:30, pe Antena 1, o nouă confruntare pe echipe va isca tensiuni între chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. ”E o probă grea, o situație grea, am obosit și ne aprindem foarte ușor. Ziua asta m-a pus în genunchi, vreau să o uit!”, va afirma chef Florin în urma unei discuții la cuțite cu colegii săi de platou.

Oboseala și presiunea momentului încep să își spună cuvântul, iar rând pe rând, voia bună și entuziasmul de a găti este umbrit de disensiuni, în fiecare dintre cele trei echipe. Chef Cătălin resimte presiunea unei lupte în minoritate, cu doar trei bucătari, dar și gustul amar al înfrângerilor consecutive: ”Sunt mâhnit că am ajuns să fim cea mai mică echipă”. Nici chef Sorin nu pare să aibă moralul ridicat, iar tensiunea unei confruntări cu o temă extrem de dificilă îl va face să cedeze: ”Cu cine să gătesc eu? Aveți cuvântul meu de onoare că data viitoare îi las pe cont propriu, să gătească ce vor ei. Am obosit, am ajuns la limită. Mă cert cu Florin, mi se umflă venele în cap, mă cert cu toți!”, va mărturisi juratul, într-un moment extrem de tensionat.

Diseară, de la 20:30, cei doisprezece concurenți rămași în bucătăria Chefi la cuțite vor intra într-o nouă confruntare pe echipe extrem de dificilă. Cele trei echipe colorate își vor arunca arsenalul de talente în joc conform rețetei impuse, țintind gustul invitaților la degustare. Care va fi trupa de bucătari triumfătoare după această luptă la cuțite, dar și drumul cărui concurent se va opri în această seară, telespectatorii Antena 1 pot urmări luni seară, de la 20:30, la Chefi la cuțite.